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Общество
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30 минут назад
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Евгения Уваркина велела убрать Липецк после зимы к 1 мая
А ещё глава города рассказала о подарках липчанам от губернатора и о возможном полном перекрытии на реконструкцию моста на улице Советской.
Особое внимание мэр уделила уборке города после необычайно снежной зимы. Евгения Уваркина рассказала, что в минувшее воскресение объехала городские парки и набережную, где яблоку негде было упасть от отдыхающих, высыпавших на улицы в первый по-весеннему теплый день. В Быхановом саду ее остановили две женщины, которые хотели узнать, какую посильную лепту они бы могли внести в уборку этого места отдыха?
— Помимо акции «Чистый четверг» в эту субботу предлагаю провести субботник с участием горожан в городских парках. Прошу департамент развития территории проинформировать об этом жителей, — дала поручение подчинённым мэр.
Вице-мэру Ирине Артёмовой глава города получила привлечь бизнес к уборке территорий, прилегающей к предприятиям и организациям. В эту работу было велено вовлечь садовые некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы. Управлению главного смотрителя поручено проработать с определившимся на торгах подрядчиком, предпринимателем Татьяной Фоминой, исполнение заявок жителей Липецка на отлов бродячих собак, уделив особое внимание торговым базам, промплощадкам, где обычно прикармливают животных.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что со вторника вся техника МБУ «Управление благоустройства Липецка» будет переоборудована под весенне-летний цикл уборки, хотя в прежние годы это обычно происходило не раньше 15 апреля. Главная задача — убрать с дорог и тротуаров остатки песка, которого этой зимой рассыпали аж ХХ тысячи тонн. Для ускорения этой работы грязь из прилотковой части дорог вычищают помимо дворников МБУ 15 привлеченных со стороны работников. Вскоре их число увеличат до 40 человек. А вот ремонт аварийных ям МБУ продолжает пока зимним литым асфальтом. На прошлой неделе заливали кипящим асфальтом колдобины на улицах Студеновской и Терешковой, на дороге-дублере проспекта 60 лет СССР.
Но вот принимать восстановленное благоустройство в местах проведения аварийно-восстановительных работ в зимнем варианте, то есть исключительно щебнем, мэр управлению главного смотрителя категорически запретила со ссылкой на установившуюся теплую погоду. «Все, уже плюс!» Меж тем только на прошлой неделе раскопок на улицах и во дворах стало ещё на 21 больше. Всего же в зимнем варианте Липецк получил 373 раскопки, из которых 286 остались еще с прошлого года.
По данным, которые привел Павел Звонарев, только с начала года на контроле мэрии находится 101 предписание об ускорении восстановления благоустройства. Материалы по тем, что не исполнены, направляют в суд. Итого с начала года к «Квадре» было направлено 31 иск по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписаний в установленный срок, к «РВК-Липецк» — два. Общая сумма наложенных судами штрафов составила уже 350 тысяч рублей.
А вот паводок в Липецке прошел совершенно незамеченным. По словам Павла Звонарева, из-за своевременно проведенного комплекса работ по очистке водоотводных канав, оврагов, русел реки Липовки и ручьев. Те случаи подтопления подвалов, придомовых территорий в частном секторе Ниженки и района Опытной станции, где ежедневно работают 6-7 АС-машин, не связаны, по его словам, с половодьем, а стали причиной весеннего подъёма грунтовых вод.
На оперативке говорили не только о начавшемся сезоне дорожных работ, но и о ремонте мостов. Прозвучала тревожная информация: возможно, из-за совсем плачевного состояния горбатого моста 1948 года постройки на улице Советской его перекроют полностью после того, как на нем на прошлой неделе провалился тротуар.
— Мы проторговали ремонт ещё двух мостов в центре Липецка и моста на улице Студенческой. Это беспрецедентное для нас событие. Так что неудобств и дискомфорта, к сожалению, ее не избежать, — заметила мэр.
Но есть и хорошая новость: автобусы временного маршрута 5к, которые возили пассажиров вдоль закрытой трамвайной ветки маршрута «9-й микрорайон – стан 2000» заменили электробусами.
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