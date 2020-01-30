Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца

Рассказываем всё самое главное про 1 апреля-2024.

Знаем, что рекорд будет

В Липецке, очевидно, будет установлен второй температурный рекорд подряд. До этого самый тёплый день 1 апреля был зафиксирован в 1951 году, когда в городе было +18 градусов. Сегодня синоптики обещают от +19 до +21 градусов. День пройдёт без осадков.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную воду перекроют на улицах: Боевой, проезд, 5а, 5а/1, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27г, 27, 29; Водопьянова, 15, 17, 17а, 18; Меркулова, 2, 4, 6, 8, 12/1, 12/2; на площади Революции. 10.







Отключение света

Отключать свет сегодня будут в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов во временном промежутке с 9:00 до 17:00 на улицах Береговой, Волжской, Крупской, Леваневского, Невского, Парковой, Пляжной, Санитарной, а на отрезке с 9:00 до 18:00 – на улицах Добровской, Дорожной, Железногорской, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Патриотической, Фурманова, в садоводчествах «Дачный-1», «Дачный-5», «Металлург-3».







Пробки

Ещё не было 6 утра, а первая пробка красного цвета уже появилась на перекрёстке Товарного проезда с улицей Московской. Неделя и «самый тяжёлый день» только начинаются, заторов будет всё больше. Выход – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если повезёт, получится отследить, где заторы меньше.

Международный день птиц

1 апреля праздник и у пернатых. По этому случаю программу приготовили в Липецком зоопарке (ул. К.Маркса, вл. 9).







В 14:00 в птичьем павильоне пройдёт тематическая экскурсия о пернатых зоопарка, гости зоопарка увидят выставку «Яйца птиц», а чуть раньше - в 13.30 пройдёт показательное кормление сов, чёрного грифа, орлана-белохвоста и других хищных птиц с рассказами о них.



И снова о птичках

Празднику пернатых будет посвящён и познавательный час в библиотеке имени. Е. Смургиса (ул. Вермишева, 11). Он начнётся в 11:00 под названием «Такие разные птицы» (6+).







Обещают рассказать много любопытного. Вход свободный.

Детский отдых

Наступил апрель, но уже пора задуматься и о летнем отдыхе. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установило среднюю стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря. Она составит 37 110 рублей за 21 день пребывания.







Но половину стоимости можно вернуть. Как сообщили в администрации Липецкой области, если хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности, возмещается 50% от средней стоимости путевки в липецкие лагеря, то есть 18 555 рублей.

Возмещением денежных средств занимается областное автономное учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», (ул. Краснознаменная, 4).

Подробную информацию можно получить на официальном сайте учреждения или по телефонам горячей линии (4742) 242-877, 242-787.

Отдых для взрослых

В отпуске между отдыхом в Турции и Египте, процветающие липчане всё чаще делают выбор в пользу посадки картошки на приусадебном участке.

Как выяснили в SuperJob, посадку картофеля в этом сезоне запланировали 40% владельцев загородных участков. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось, год назад важнейший элемент питания выращивали самостоятельно 36%.







56% липчан считают, что на дачах нужно не работать до седьмого пота, а отдыхать. Они не понимают, зачем выращивать то, что в магазинах стоит копейки. Но число таких сокращается.

Скрасить рабочие будни

SuperJob выяснил, что больше всего радует липчан на работе.

По 10% земляков лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 10% горожан каждый день на работе — лучший. 8% лучшим днем на работе считают день завершения проекта. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно.







Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.



У 21% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году.



Липецкие мужчины пока не готовы заменить женщин

61% липецких мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете, выяснили в SuperJob.

37% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%, а четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.







Мужчины начали уходить в декрет реже и по всей России: за аналогичные период 2023 года с такими случаями сталкивались в 17% компаний России, в нынешнем году – в 12%. Правда, и рождаемость демонстрирует существенный рост – отрицательный. По данным Росстата, в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.

Дорогие липчане! Вы прекрасно знаете, какой сегодня праздник – не только день птиц, но и день тех, кто говорит и думает на птичьем. Да, кстати, забыли сообщить – у вас, дорогой читатель, вся спина белая. Но есть вещи, к которым даже 1 апреля стоит относиться серьёзно – например, новости. Их вы всегда найдёте на GOROD48, которые не прекращает поставлять липчанам самую свежую и актуальную информацию. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.