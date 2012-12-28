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сегодня, 10:30
14

На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина

Липчанин поссорился с женой и жил с матерью.

31 марта в доме №108 на проспекте Победы в Липецке покончил с собой 43-летний мужчина. По данным GOROD48, мужчина поссорился с женой и в последнее время жил с матерью.

Матери он неоднократно высказывал намерения свести счёты с жизнью. В её доме это и случилось. Тело нашли утром на улице.

По факту гибели липчанина правоохранительные органы проводят проверку. 
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Дед
9 минут назад
Наверное к маме ушёл от бытового насилия или мораль или сила не позволяла жене дать отпор за беспредел
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Просто
10 минут назад
Надо было меньше блогеров смотреть на Ютубе.
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7
17 минут назад
В её доме это и случилось. Тело нашли утром на улице. ЧТО???
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Матвей
37 минут назад
Монастырь самое то- трудником. Никто в душу лезть не будет. Работой не завалят, кормят нормально. Подумать, с мыслями собраться. Авось поможет с Божьей помощью.
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Липецкие басни
23 минуты назад
Или в работный дом! Там тоже рабы нужны и кормят не хуже!
Ответить
Липецкие басни
59 минут назад
Надо антидепресанты пить, всё будет по барабану и телевизор смотреть ненадо, телевизор разрушает мозги похлеще алкоголя!
Ответить
Вован
27 минут назад
Антидепрессанты продаются по рецепту это раз. Антидепрессанты и их дозу подбирает врач, это два. Первые две недели антидепрессанты могут ухудшать состояние, и нужно принимать транквилизаторы для прикрытия, это три. Ну и самое главное - антидепрессанты не улучшают настроение, а тем более от них не становится все равно. Если человек на антидепрессантах становится веселым и ему все равно, то это в 99% случаев биполярное расстройство. И лечение при таком заболевании совсем другое.
Ответить
Кузькин отец
13 минут назад
Антидепрессанты продаются по рецепту это раз. Антидепрессанты и их дозу подбирает врач, это два. Первые две недели антидепрессанты могут ухудшать состояние, и нужно принимать транквилизаторы для прикрытия, это три. Ну и самое главное - антидепрессанты не улучшают настроение, а тем более от них не становится все равно. Если человек на антидепрессантах становится веселым и ему все равно, то это в 99% случаев биполярное расстройство. И лечение при таком заболевании совсем другое. Может он алкоголь имел ввиду..., так это без рецепта.
Ответить
С Сокола
сегодня, 11:01
А вот матери каково? Хоть бы о ней подумал.
Ответить
Естественный отбор
сегодня, 10:40
Все беды от баб-алиментные обязательства толкают на безрассудные поступки.
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Интересно,
41 минуту назад
алиментные обязательства возникают только от баб, без участия мужика? Получается, что все поступки мужика - безрассудные?
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Наталья
52 минуты назад
То есть дети должны как грибы расти, без алиментов. Что то матери не лишают себя жизни, изо всех сил детей пытаются кормить,лечить,учить.
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Китайский городовой
сегодня, 10:49
Надо в монастырь тогда идти. Или на СВО.
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Адвокат Черный
сегодня, 10:38
Царствие небесное мужику...
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