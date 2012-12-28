На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина

Липчанин поссорился с женой и жил с матерью.

31 марта в доме №108 на проспекте Победы в Липецке покончил с собой 43-летний мужчина. По данным GOROD48, мужчина поссорился с женой и в последнее время жил с матерью.Матери он неоднократно высказывал намерения свести счёты с жизнью. В её доме это и случилось. Тело нашли утром на улице.По факту гибели липчанина правоохранительные органы проводят проверку.