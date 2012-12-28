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Происшествия
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сегодня, 10:30
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На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Липчанин поссорился с женой и жил с матерью.
Матери он неоднократно высказывал намерения свести счёты с жизнью. В её доме это и случилось. Тело нашли утром на улице.
По факту гибели липчанина правоохранительные органы проводят проверку.
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