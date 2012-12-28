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Происшествия
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сегодня, 11:03
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В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Мужчину искали с февраля этого года.
Тело было без признаков насильственной смерти, но обглодано животными.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, мужчину искали с февраля 2024 года. Он вышел из дома и пропал.
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