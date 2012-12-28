В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины

Мужчину искали с февраля этого года.

31 марта в поле между селом Пластинки и деревней Гаршино Усманского района нашли тело ранее пропавшего без вести 48-летнего мужчины. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.Тело было без признаков насильственной смерти, но обглодано животными.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, мужчину искали с февраля 2024 года. Он вышел из дома и пропал.