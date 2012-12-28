Температура в Липецке побила рекорд 73-летней давности

В Липецке установлен новый температурный рекорд для 1 апреля. Предыдущие показатели максимальной температуры держались с 1951 года.

Cегодня в областном центре воздух прогрелся до +23,1 градуса, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Этот показатель на 4,8 градуса выше предыдущего максимума — 1 апреля 1951 года в Липецке была зафиксирована температура в 18,3 градуса тепла.

Добавим, это второй подряд жаркий день, когда погода устанавливает рекорд — вчера, 31 марта в Липецке было +20,4 градуса, что также оказалось выше рекорда 2019 года (+17,9 градуса).