Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
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Общество
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сегодня, 18:49
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Температура в Липецке побила рекорд 73-летней давности
В Липецке установлен новый температурный рекорд для 1 апреля. Предыдущие показатели максимальной температуры держались с 1951 года.
Добавим, это второй подряд жаркий день, когда погода устанавливает рекорд — вчера, 31 марта в Липецке было +20,4 градуса, что также оказалось выше рекорда 2019 года (+17,9 градуса).
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