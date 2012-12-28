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сегодня, 17:02
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В Лебедяни разлившийся Дон затопил недавно благоустроенный Турецкий спуск

Турецкий спуск только в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Лебедяни паводковыми водами затопило Турецкий спуск, который в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда» — проект благоустройства Турецкого спуска и Тяпкиной горы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На Турецком спуске появились места для прогулок и отдыха, пирс, фотозоны, детская площадка, а также зона для проведения выездных регистраций свадебных фотсессий. В начале ноября прошлого года управление ЖКХ Липецкой области и Минстрой России сообщили о завершении благоустройства. Но первой же весной Турецкий спуск ушел под воду Дона. 

— Проект разрабатывали на уровне муниципалитета с учётом мнения жителей и привлечения архитекторов и краеведов. Создание и дальнейшая эксплуатация объекта благоустройства лежит на плечах администрации Лебедянского района, — сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ Липецкой области.

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фото - https://www.minstroyrf.gov.ru

Добавим, что уже в октябре 2023 года в соцсетях краеведы били тревогу и предрекали такой исход. 

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Видео - vk.com, фото - vk.com/id386924250
паводок
половодье
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Водяной
54 минуты назад
А в чем проблема то? Насколько мне известно, конструкция создавалась с расчетом ее затопления половодьем весной. Нигде ничего не разрушено, вода сейчас сойдет - мусор почистят и все. Любители паниковать могут идти лесом.
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Рита
56 минут назад
Вот будет смешно,если все это строительство и уплывет.Деньги на ветер.Впрочем как всегда.
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ё
59 минут назад
Беда однако! Это что за мостушки нагородили, проставив безопасность и жизнь граждан под угрозу? И про разлив и про высоту подъема паводковых вод в реке Дон ни кто не знал?
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липецк
сегодня, 17:07
это получается никто не знал или дон первый раз разлился
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