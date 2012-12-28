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Общество
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сегодня, 17:02
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В Лебедяни разлившийся Дон затопил недавно благоустроенный Турецкий спуск
Турецкий спуск только в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда».
На Турецком спуске появились места для прогулок и отдыха, пирс, фотозоны, детская площадка, а также зона для проведения выездных регистраций свадебных фотсессий. В начале ноября прошлого года управление ЖКХ Липецкой области и Минстрой России сообщили о завершении благоустройства. Но первой же весной Турецкий спуск ушел под воду Дона.
— Проект разрабатывали на уровне муниципалитета с учётом мнения жителей и привлечения архитекторов и краеведов. Создание и дальнейшая эксплуатация объекта благоустройства лежит на плечах администрации Лебедянского района, — сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ Липецкой области.
фото - https://www.minstroyrf.gov.ru
Добавим, что уже в октябре 2023 года в соцсетях краеведы били тревогу и предрекали такой исход.
Видео - vk.com, фото - vk.com/id386924250
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