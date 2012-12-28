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56 минут назад

Почти на трех десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество

Плановые ремонтные работы на сетях станут причиной перебоев подачи холодной воды 2 апреля на 15 улицах, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29 по Боевому проезду, №№ 31а, 33, 35, 37, 39 по улице папина, № 106а по проспекту Победы, №№ 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 98 по улице Космонавтов, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, а также в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, в переулках Макаренко, Рылеева. 

Машины с водой для питья будут находиться по адресам: Боевой проезд, 19, проспект Победы, 106а, улица Луговая, 3, также цистерны подъедут по заявкам потребителей. 

Кроме того, в связи с ремонтными работами с 09:00 до их завершения возможно понижение давления холодной воды в домах микрорайонов №28, №29, Европейский, Победа, Сырский Рудник. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) на улицах Боровой, Зои Космодемьянской, Ферросплавной, Гайдара, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Добровской, Железногорской, Патриотической, Агрономической, Опытной, по Боевому проезду, в садоводчествах «Дачный-5», «Липецкстрой», «Студеновское». 

Рано утром, с 05:00 до 08:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Архангельскую, Астраханскую, Силикатную, Усманскую. 

С 09:00 до 17:00 ремонтные работы на сетях станут причиной перебоев с электричеством на улицах Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Писарева, Шаумяна, Череповецкой. 

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