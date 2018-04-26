Во Льве-Толстом прошел фестиваль каратэ (ФОТО)

А в воскресение крупный турнир пройдет в Липецке.

Восточные боевые единоборства продолжают покорять даже российскую глубинку. Фестиваль киокусинкай каратэ прошел в райцентре Лев-Толстой.

Как сообщил GOROD48 организатор мероприятия президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, в мероприятии приняли участие более 100 спортсменов из Льва-Толстого, Липецка. Грязей, Задонска. Возраст участников колебался от 10 до 16 лет, немаловажно, что среди них было много совсем юных ребят, лишь недавно примеривших кимоно. Мероприятие способствовало популяризации спорта, каратэ и здорового образа жизни.







К слову, каратэ появилось во Льве-Толстом сравнительно недавно, но в поселке уже подготовили двух кандидатов в мастера спорта, победителей Всероссийских и международных турниров.

Фестиваль стал отличной подготовкой для юных бойцов к крупному межрегиональному турниру по киокусинкай, который состоится 29 апреля в липецком дворце спорта «Молодёжный» и соберёт более 300 участников из разных областей Центрального Черноземья.



Мероприятие во Льве-Толстом было организовано при поддержке Фонда президентских грантов РФ.