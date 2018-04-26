Общество

34 минуты назад

Чиновница присваивала деньги налогоплательщиков

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#растрата
Чиновница присваивала деньги налогоплательщиков

Приговором Чаплыгинского районного суда главный специалист-эксперт отдела образования администрации Лев-Толстовского муниципального района признана виновной в нескольких эпизодах мошеничества и присвоении  вверенного ей имущества.

Как установлено материалами уголовного дела, являясь материально-ответственным лицом, подсудимая неоднократно присваивала денежные средства , выделенные ей для организации различных мероприятий, проводимых муниципалитетом.

В результате преступных действий администрации района был причинен материальный ущерб в размере 67 360 рублей.

В ходе следствия подсудимая полностью признала свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопризводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.

Учитывая обстоятельства дела, наличие у подсудимой на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение ущерба, суд назначил ей по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

1 448
#растрата

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