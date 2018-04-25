В Липецке отключения воды и света

В связи с производством ремонтных работ 26 апреля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- проспект Победы, 55, 57, 61; проезд Колхозный, 1; ул. Депутатская, 83;

- частный сектор: ул. Депутатская; ул. Володарского; переулок Верещагина; переулок Верхний; переулок Крымский; ул. Чкалова.

с 14:30 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Космонавтов, 47; 47/2; 47/3; 47/4; 47/6; 47/5; 49/4; 49/5; 51;

- ул. Звездная, 12, 15/1, 15а, 15/2, 14/2, 14/1, 14, 11, 13, 13/2, 9. 9а, 16/2, 16, 17;

- ул. Берзина, 3а.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 26 и 27 апреля с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора по ул. Энергетическая, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Красная, Студёновская, Маяковского, 20 Партсъезда, Арктическая, Салтыкова Щедрина.С 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители ул. Виницкая, Задорожная, Шахтёрская, Рыбалко, Харьковская, Подсобное хозяйство, Садовая, а так же СНТ «Металлург-2, СНТ «Сокол», СНТ «Восход».С 9:00 до 17:00 света не будет в частном секторе ул. Тимура Фрунзе, Чапаева, Кольцевая, Кольцова.