В Липецке ветер свалил огромную березу на балкон жилого дома

Жильцы пострадавшей квартиры семь лет пытались добится сноса старого дерева.

Сегодня около полудня порывом ветра на балкон квартиры пятого этажа дома №11 по улице Титова свалило огромную березу. Ветви дерева помяли металлическую крышу балкона. Примечательно, что жильцы пострадавшей квартиры семь лет добивались сноса опасного дерева.



- К кому и куда я за эти годы только не обращалась, - рассказала GOROD48 хозяйка жилья Марина. - Ходила и в жэк, и в управление главного смотрителя, и к нашему депутату. Все обращения оказались бесполезными.



По словам Марины, комиссии из коммунальных структур если и приходили, то в безветренную погоду и никакой опасности в дереве, при малейшем ветерке начинавшем долбить ветвями по балкону, не находили.



После дождей грунт под корнями березы, росшей над теплотрассой размыло, а сегодня ветер и вовсе ее свалил.



Убирать дерево, повисшее на доме, приехали спасатели городского управление по делам ГО и ЧС. Но без помощи техники сделать это оказалось невозможно - ствол при падении мог "собрать" с фасада все балконы. Тогда к дому подогнали кран.



Марина намерена добиваться возмещения понесенного ущерба через суд.



Напомним, что сегодня спасатели предупреждали об опасном усилении ветра с порывами до 19 м/с.





