Происшествия

сегодня, 18:20

В Липецке ветер свалил огромную березу на балкон жилого дома

9 2088
#ветер
В Липецке ветер свалил огромную березу на балкон жилого дома

Жильцы пострадавшей квартиры семь лет пытались добится сноса старого дерева.

Сегодня около полудня порывом ветра на балкон квартиры пятого этажа дома №11 по улице Титова свалило огромную березу. Ветви дерева помяли металлическую крышу балкона. Примечательно, что жильцы пострадавшей квартиры семь лет добивались сноса опасного дерева.

- К кому и куда я за эти годы только не обращалась, - рассказала GOROD48 хозяйка жилья Марина. - Ходила и в жэк, и в управление главного смотрителя, и к нашему депутату. Все обращения оказались бесполезными.

По словам Марины, комиссии из коммунальных структур если и приходили, то в безветренную погоду и никакой опасности в дереве, при малейшем ветерке начинавшем долбить ветвями по балкону, не находили.

После дождей грунт под корнями березы, росшей над теплотрассой размыло, а сегодня ветер и вовсе ее свалил.

Убирать дерево, повисшее на доме, приехали спасатели городского управление по делам ГО и ЧС. Но без помощи техники сделать это оказалось невозможно - ствол при падении мог "собрать" с фасада все балконы. Тогда к дому подогнали кран.

Марина намерена добиваться возмещения понесенного ущерба через суд.

Напомним, что сегодня спасатели предупреждали об опасном усилении ветра с порывами до 19 м/с.


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#ветер

Комментарии (9)

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Бакс

46 минут назад
В этом районе надо все деревья попилить, они все представляют угрозу, и их последние лет 30 никто неопиливал....
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н

сегодня, 19:22
На теплотрассе береза не могла расти, её бы давно убрали , если не Липецкэнерго, так Квадра. Если у дамы осталось какое-нибудь письменное подтверждение о её обращении в соответствующие структуры, то надо обращаться в суд. Если все было на уровне "зашла поговорила" это не прокатит. Везде надо фиксировать свои обращения, чтобы службы отвечали. На письменные обращения они должны отвечать.. Самим рубить ничего нельзя, штраф.Ситуация не критичная, но неприятная.
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Наталья

сегодня, 19:19
При следующем порыве ветра тоже самое произойдет на Гагарина 28, только у нас две березы и при падении они соберут не только балконы, но и людей, и машины, и фундамент дома. Управляшке мало не покажется
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Олег Т

сегодня, 19:18
бери топор-е...ашь хардкор
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777

сегодня, 19:05
правда старая береза
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BLOOD_JO

сегодня, 19:03
Взяли-бы топор и сами срубили.
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Я

сегодня, 18:57
Никто ни за что не отвечает и ничего не делает
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Вера

сегодня, 18:53
За бездействие угрожающее жизни и здоровью тоже есть уголовная статья но ходить по продажным судам долго
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Соседка.

сегодня, 18:44
Счастье, что никто из людей не пострадал, махина какая! Выше пятиэтажек!
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