Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
701
сегодня, 14:22
3
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Нарушителей выявляют по камерам в режиме реального времени.
«Сотрудники подведомственного областным экологам учреждения — Дирекции природных ресурсов — по камерам в режиме реального времени выявляют транспортные средства, мешающие своевременному вывозу ТКО», — отмечают в министерстве.
Липчанам напоминают: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц.
1
1
1
1
2
Комментарии (3)