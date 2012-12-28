Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин

Нарушителей выявляют по камерам в режиме реального времени.

Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области в своём Telegram-канале продолжает еженедельную рубрику «Не ставьте машины у мусорных баков!»: на этот раз обнародованы фотографии машин нарушителей, припаркованных на контейнерной площадке у дома №108 по проспекту Победы. Материалы направлены в администрацию города Липецка для принятия решения.«Сотрудники подведомственного областным экологам учреждения — Дирекции природных ресурсов — по камерам в режиме реального времени выявляют транспортные средства, мешающие своевременному вывозу ТКО», — отмечают в министерстве.Липчанам напоминают: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц.