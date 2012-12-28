Липецкая область оказалась на 40 месте в стране по доступности бензина

За год бензин в Липецкой области подорожал на 10,2%.

Липецкая область оказалась на 40 месте в рейтинге российских субъектов по доступности бензина. Рейтинг составлен РИА Новости.Так, на среднюю чистую зарплату в регионе можно купить 1083 литра бензина марки АИ-92. В декабре цена на бензин составляла 60,31 рубля, а за год его стоимость выросла на 10,2%.Рейтинг рассчитывался исходя из объема бензина АИ-92, который жители регионов могут приобрести на среднюю чистую зарплату без учета НДФЛ. Для расчетов использовались данные о доходах за период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года и средние цены на бензин в декабре 2025 года.В целом по России на среднюю зарплату можно приобрести 1393 литра бензина по цене 61,39 рубля — за год стоимость топлива АИ-92 выросла на 11%. На первом месте по доступности бензина в стране находится Москва – там жители могут купить 2528 литра на среднемесячную зарплату. На втором месте расположилась Чукотка (2463 литра), третье место у Ямало-Ненецкого автономного округа (2436 литра). В конце рейтинга оказались Чечня (640 литров), Дагестан (612 литров) и Ингушетия (601 литр).