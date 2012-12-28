Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Происшествия
603
сегодня, 14:20
3
Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота
Усатый вступил в драку, но напоролся на штырь.
По словам хозяйки животного, кот загулял, и в борьбе за кошку схватился с соперником. В пылу битвы он упал с забора прямо на металлический штырь.
«При клиническом осмотре у животного была обнаружена рваная рана длиной около трёх сантиметров в паховой области сбоку. Ветеринары провели санитарную обработку, наложили швы и назначили курс антибиотиков», — рассказали на станции.
Под наблюдением ветеринаров кот приведёт десять дней.
Фото: vk.com/public215935432
1
5
0
3
2
Комментарии (3)