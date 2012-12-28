Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота

Усатый вступил в драку, но напоролся на штырь.

Ветеринары чаплыгинской станции по борьбе с болезнями животных спасли кота, который перепутал январь с мартом.По словам хозяйки животного, кот загулял, и в борьбе за кошку схватился с соперником. В пылу битвы он упал с забора прямо на металлический штырь.«При клиническом осмотре у животного была обнаружена рваная рана длиной около трёх сантиметров в паховой области сбоку. Ветеринары провели санитарную обработку, наложили швы и назначили курс антибиотиков», — рассказали на станции.Под наблюдением ветеринаров кот приведёт десять дней.