Экономика
сегодня, 16:25
Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%
За 9 месяцев этого года липчане приобрели полисов почти на 7 миллиардов рублей — это на 28% больше, чем за тоже время прошлого года.
«Рост взносов обеспечили, в основном, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Высоким спросом у жителей региона пользовались полисы инвестиционного страхования жизни на срок более 10 лет с крупными взносами. Большинство долгосрочных договоров предусматривали возможность свободного вывода средств. При этом значительная часть сборов по накопительному страхованию жизни получена страховыми компаниями по договорам cо сроком до 3 лет», – отмечают в липецком отделении Банка России.
Повысилось добровольное страхование финансовых рисков: за 9 месяцев объем сборов увеличился на 13,5%.
Возрос интерес и к ОСАГО. В январе-сентябре оформлено 254 тысячи таких полисов на личные легковые автомобили. Это на 5% больше, чем год назад.
Кроме того, повысилось количество договоров автокаско с физлицами на 3%. Особенно расширился спрос со стороны липчан на страхование подержанных автомобилей.
За девять месяцев жители Липецкой области получили страховые выплаты на 4,5 миллиарда рублей. Это на 29% больше, чем год назад.
