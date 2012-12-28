Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%

За 9 месяцев этого года липчане приобрели полисов почти на 7 миллиардов рублей — это на 28% больше, чем за тоже время прошлого года.

За 9 месяцев этого года жители Липецкой области оформили 495 тысяч договоров страхования. Это на 6% больше, чем год назад. Липчане приобрели полисы почти на 7 миллиардов рублей — это на 28% больше, чем за тоже время прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба липецкого отделения Банка России.«Рост взносов обеспечили, в основном, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Высоким спросом у жителей региона пользовались полисы инвестиционного страхования жизни на срок более 10 лет с крупными взносами. Большинство долгосрочных договоров предусматривали возможность свободного вывода средств. При этом значительная часть сборов по накопительному страхованию жизни получена страховыми компаниями по договорам cо сроком до 3 лет», – отмечают в липецком отделении Банка России.Повысилось добровольное страхование финансовых рисков: за 9 месяцев объем сборов увеличился на 13,5%.Возрос интерес и к ОСАГО. В январе-сентябре оформлено 254 тысячи таких полисов на личные легковые автомобили. Это на 5% больше, чем год назад.Кроме того, повысилось количество договоров автокаско с физлицами на 3%. Особенно расширился спрос со стороны липчан на страхование подержанных автомобилей.За девять месяцев жители Липецкой области получили страховые выплаты на 4,5 миллиарда рублей. Это на 29% больше, чем год назад.