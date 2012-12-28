Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?
Сегодня, 5 ноября, полицейские рассказали о трупе в доме на улице 9 Мая, сенатор Максим Кавджарадзе заявил, что спесубъектов не должны штрафовать как обычных людей, и беда центральных улиц.
Умершего уже опознали — это 47-летний местный житель. Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти липчанина.
«Что-то часто в Липецке находят трупы мужчин, которым до 50 лет, жалко», — забеспокоилась Елена.
Следователи пришли к выводу, что найденный 3 декабря у Петровского моста 63-летний житель Московской области совершил суицид.
Мужчина приехал в Липецк на похороны. Родственникам он рассказал, что находится в бракоразводном процессе. Угнетенный негативными мыслями, он ушел прогуляться, а домой не вернулся.
Самой популярной новостью на GOROD48 сегодня стало предложение липецкого сенатора Максима Кавджарадзе о создании механизма защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ.
Дело в том, что «письма счастья» от Госатоинспекции автоматом получают не только простые смертные, но и спецсубъекты (депутаты, чиновники и правоохранители).
В релизе Совета Федерации говорится: «Максим Кавджарадзе отметил, что институт неприкосновенности основан на положениях Конституции Российской Федерации и служит защитой публичных интересов, обеспечивая независимость представителей власти при исполнении их обязанностей. Сенатор подчеркнул, что вопрос привлечения спецсубъектов к административной ответственности требует системного подхода, включая уточнение процедур и укрепление процессуальных гарантий. Неприкосновенность — это не личная привилегия, а механизм защиты публичных интересов и независимости власти, предусмотренный Конституцией Российской Федерации.
— Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично, — заявил сенатор.
Напомним, москвич Максим Кавджарадзе бессменно представляет Липецкую область в Совете Федерации с 2001 года.
Новость набрала более сотни гневных комментариев. Ни один из читателей GOROD48 не оценил предложение сенатора. Может, не поняли...
«А вы, что из другого теста сделаны?», — спросил нквд.
«Статья 19 Конституция РФ 1. Все равны перед законом и судом. Уж сенатор-то просто обязан знать это», — напомнил Фокс.
«Предложение выделить голубую кровь от простых смертных. Долго ждали, кто предложит», — добавил Сав.
«Не понял, сословия возвращают?» — уточнил комментатор.
«А чем они от нас отличаются от простых людей? Закон для всех один, нарушил — будь добр оплати, украл — в тюрьму, как обычный человек», — считает Гость.
«В чем проблема, всем спецсубъектам передвигаться на общественном транспорте? Тогда и нарушений не будет. А если они нарушили ПДД, то такие спецсубъекты не могут быть примером поведения для простых смертных, таких спецсубъектов надо «провожать с их должностей» и набирать по конкурсу новых», — предложил комментатор.
«Уважаемый Максим К, депутаты Госдумы и Совета Федерации, судьи, прокуроры, должностные лица федерального уровня не нарушайте правила дорожного движения и Вам не придет штраф!» — предложил выход из ситуации ааа.
«Провокационная инициатива мягко говоря», — написал Швондер.
«То есть они смогут безнаказанно нарушать законы?», — не понял Горожанин.
«У меня другое предложение — уменьшить кратно льготы для этой категории, пусть будут ближе к жизни простых людей, тогда, может, и думать будут по-другому», — выступил с предложением Александр Н.
«Да вы попробуйте не нарушить скоростной режим на машинке под 300 лошадок. Сложно, очень сложно. А то набросились, понимаешь», — посмеялся Поймите правильно.
У липчанина Андрея Попова тоже автомобильная проблема — негде парковаться. Все места у его дома № 38в по улице Терешковой заняты — их всего 10! Когда же Андрей паркуется в неположенном месте, получает штраф в 500 рублей от системы автофиксации «Дозор». При этом комплекс с «Дозором» заезжает в его двор ежедневно, а во дворы «новых» микрорайонов, как считает Андрей, вообще не показывается.
В мэрии липчанину предложили организовать соседей и войти в программу «Мой двор», чтобы у дома появилось побольше парковок. Но войти в нее нелегко, и «завтра» это сделать невозможно, как быть сейчас — непонятно.
— Я предполагаю, что тысячи простых липчан, таких как я, еще попадут от безысходности в фотоловушки «Дозора», — переживает Андрей Попов.
Больной вопрос с парковками разделил читателей GOROD48.
«Наложены почти 8 тысяч штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей» А что сделано властями для улучшения ситуации? Сколько создано новых придомовых парковок?», — поинтересовался 1234.
«А толку в этой программе? В неё мой дом попал в 24 году. А потом одни отписки что переносится. Уже 2 года прошло. А воз как говорится и ныне там», — написала Жительница.
«Наконец-то взялись за нерадивых автолюбителей, есть места для парковок, все отговорки, два шага лишних сделать лень», — поддержала власть Баба Нюра.
«Господа! Это ваши проблемы — куда ставить машину. Покупайте гаражи, парковочные места. Купили машину — значит должно быть и парковочное место», — согласен с ней Фунтик.
«Это просто потрясающе. Наконец-то добрались до владельцев корыт, которые испахали все дворы! Только штраф слишком маленький. Обратите внимание на героя сего опуса — плевать он хотел на штрафы — как ставил так и ставит, ну значит пусть платит», — доложил Дмитрий.
«Нашли легкий способ пополнения городского бюджета не дав взамен жителям абсолютно ничего», — возмущается Виктор.
«Все хотят поставить телегу прямо под окна. Да так никакой земли не хватит на парковки. Почему бы не требовать от властей устройства многоэтажных парковок с небольшой платой, принадлежащих городу, а не частным лицам?» — предложил Задолбали.
«Штраф за неправильную парковку просто смешной. Надо для первого раза минимум 10 000 рублей делать и дальше в прогрессии, а после пятого штрафа забирать повозку у таких», — уверен комментатор.
«Ставить автомобиль в гараж или на платную парковку наглость не позволяет?» — спросил Нэд Старк.
«Нужно на Силикатный срочно проверку. Ставят машины, где хотят, полный беспредел», — попросила Елена.
Завтра утром в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается туман. Днем столбики термометров замрут на отметке 0 градусов.
