Липецкая вечЁрка: труп в доме, кого могут избавить от штрафов ГАИ и где парковаться жителям центра?

Сегодня, 5 ноября, полицейские рассказали о трупе в доме на улице 9 Мая, сенатор Максим Кавджарадзе заявил, что спесубъектов не должны штрафовать как обычных людей, и беда центральных улиц.