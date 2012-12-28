Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали

Действия мужчины расценили как оскорбление.

73-летнего жителя Становлянского округа оштрафовали на 3000 рублей по административному делу об оскорблении (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время ссоры с соседкой мужчина в присутствии посторонних обругал ее матом.В суде пенсионер отрицал вину и обвинял соседку в сговоре со свидетелями. Тем не менее, его признали виновным в оскорблении и оштрафовали. Но в суде соседи помирились и мужчина принёс извинения женщине, а та в свою очередь отказалась от заявления о привлечении соседа ещё и к уголовной ответственности за клевету.