Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали
Действия мужчины расценили как оскорбление.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время ссоры с соседкой мужчина в присутствии посторонних обругал ее матом.
В суде пенсионер отрицал вину и обвинял соседку в сговоре со свидетелями. Тем не менее, его признали виновным в оскорблении и оштрафовали. Но в суде соседи помирились и мужчина принёс извинения женщине, а та в свою очередь отказалась от заявления о привлечении соседа ещё и к уголовной ответственности за клевету.
