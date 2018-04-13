Общество

сегодня, 14:21

ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей

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ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей

При этом автопарк предприятия находится в плачевном состоянии.

Сегодня определится, кто поставит гендиректору АО «ЛГЭК» транспортное средство, за которое предприятие желает заплатить 3 248 000 рублей: такая закупка размещена на аукционной площадке.

Предприятию требуется автомобиль повышенной комфортности. Если точнее, то «Лексус» без пробега не ранее 2018 года выпуска. Цвет - черный металлик. Салон - черная кожа Emboss. Внутри, как говорится, полный фарш вплоть до трехзонного климат-контроля и аудиосистемой плюс десять подушек безопасности (две - занавесочного типа во всю длину салона).

В самой компании отказались комментировать GOROD48 покупку. Но потом взяли и прислали официальный ответ:

«В своей деятельности АО «ЛГЭК» использует обширный транспортный парк из 258 единиц, более 80% которого - спецтехника (машины прочистки канализации, автомобильные вышки, автокраны, лаборатории и т.д.), дорожно-строительная техника, грузовые автомобили общего назначения, техника для перевозки бригад и обеспечения их работы (бригадные фургоны и автомастерские). Затраты на эксплуатацию транспортного парка составляют в абсолютном выражении значительную величину, а возраст и состояние обуславливают дополнительно серьезные затраты на ремонт и обслуживание. Немаловажно, что транспорт для перевозки бригад и обеспечения их работы по своему физическому и моральному состоянию не способствует эффективной работе рабочих. По словам генерального директора компании Владимира Башкарева, возглавившего ее в июне 2017 года: «Вопрос оптимизации транспортного парка и, что очень важно, его использования получил статус приоритетного. Расходы на обновление окупятся за счет минимизации издержек и повышения эффективности его использования. Новая спецтехника даст возможность повысить и оперативность реагирования на нештатные ситуации, что крайне важно для обеспечения стабильной жизнедеятельности полумиллионного Липецка». В 2017 году запланировано обновление 16 единиц специальной техники и техники для оперативно-диспетчерской службы предприятия, в частности: 5 бригадных фургонов, 7 грузопассажирских автомобилей для оперативно-диспетчерской службы, 4 единиц спецтранспорта. Шесть из них уже получены и активно используются. Одновременно с обновлением парка спецтехники в АО «ЛГЭК» начата оптимизация служебного легкового автотранспорта. В компании сокращено количество служебных персональных автомобилей, а также автомашин, затратных в эксплуатации и обслуживании».

Итак, автопарк ЛГЭКа находится в плачевном состоянии. Машины старые, техника постоянно выходит из строя, но и такой не хватает, у аварийных «буханок» прогнили днища. ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам. И вот ЛГЭК покупает дорогую иномарку. Для кого? Не для Владимира ли Башкарева лично?

Кстати, главный энергетик Липецка - любитель японского стиля жизни (жизненную философию Владимира Башкарева, по его словам, сформировал знаменитый фильм «Самурай» 1954 года) и культуры. Более того, он - боец, обладатель первого дана по айкидо. А еще он, по его признанию, созерцатель. Понятно, что при таком раскладе если и покупать авто, то непременно «Лексус».  
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Комментарии (39)

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МмМ

2 минуты назад
А простые рабочие 9-12 т.получают.Сократил людей,сэкономил на лексус.
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леха 48

4 минуты назад
У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, ура-ПУТриотов, мгеровского ПИ ДАРЬЯ, потомственных сволочей, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом
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Кот

7 минут назад
На штрафах заработали.
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Советчик

13 минут назад
СОЗЕРЦА́ТЕЛЬ Мужской род Человек, склонный только к бездеятельному созерцанию, пассивный наблюдатель... Харакири сделай себе лучше неуважаемый...
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Дядя грязь

22 минуты назад
Автопарку кранты , сокращения ну да самое время для лексуса
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Дядя грязь

23 минуты назад
Хахахаха всё катится в дырку
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Жопен

24 минуты назад
* дырявый, б..ть! Сожгут ведь все равно.
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Дядя грязь

26 минут назад
Хахахаха всё катится в дырку
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Монголо-татарское иго

28 минут назад
Ишака этому тербунскому узбеку из зоопарка бесплатно возьмите, сразу все с фотки заменит, и средство передвижения, и шалаву.
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Местный

31 минуту назад
Е6ать ЛГЭК, е6ать.
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