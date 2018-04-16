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Управляющие Компании в Липецке-3
Почему руководителям липецких Управляющих компаний сходит с рук свободное обращение со средствами населения? Управляющие компании - это зло? Ответы на эти вопросы - в нашей публикации.
За что Управляющим компаниям платят жителиЛипчане постят в соцсетях фотографии платежек уже не существующих Управляющих компаний, которые будто бы еще существуют и требуют от горожан оплаты некой задолженности.
«Получила вчера квитанцию, как оказалось, с задолженностью по оплате жилья, от ГУК Центральная. В размере 872 р. Примечательно, что данная «управляшка» с лета 2017 находится на стадии ликвидации :). А действующая - Центральная Л. Народ, не ведитесь на такие разводы. Будьте бдительны» - пишет липчанка Наталья Здорова на страничке «Недовольный потребитель Липецк».
А вот подобное сообщение. На этот раз липчанин возмущен действиями УК «Технологии Строительства и Управления», некогда действовавшей в микрорайоне МЖК. Житель города, которому выкатили «долг» в размере 4900 рублей, пишет: «Получил на днях квитанцию, с какой-то задолженностью по оплате жилья, от какой-то УК «Технологии строительства и управления». Забил ОГРН этой «управляшки» на сайт налог.ру - увидел что она в процессе реорганизации и будет называться ООО «УК «Франс Нобель и партнеры»!! Что за фигня? Кто это такие и откуда рисуют долги? Кто еще получал такое?».
Руководители правоохранительных структур на своих пресс-конференциях топят СМИ в цифири о возбужденных уголовных делах в сфере ЖКХ. Но ничего не могут сказать, когда им задают вопрос о таких делах, дошедших до суда. Подняв все архивы, мы нашли публикации лишь об одном осужденном в Липецке директоре управляющей компании, Александре Шашлове. Руководителя ООО «ГУК» осудили за мошенничество. По данным следствия, он создал ООО «Расчетно-вычислительный центр» для сбора коммунальных платежей с населения, но перечисленные деньги (свыше 25 млн рублей), клал себе в карман, а не переводил на счета ресурсоснабжающих организаций.
В уголовном процессе директор Управляющей компании вину признал полностью. Более того, еще до суда Шашлов добровольно вернул «Квадре» 350 тысяч рублей, ЛГЭКу - 150 тысяч, ГЭСКу - 907 тысяч. В итоге прокуратура переквалифицировала обвинение на менее тяжкое - по ч.2 ст.159 прим. 4 УК РФ («мошеннические действия в сфере предпринимательской деятельности»), и суд приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей в пользу государства.
А вот учредитель уже упомянутой нами УК «Технологии Строительства и Управления» Игорь Михайлов, компанию которого жители микрорайона МЖК обвинили в грабеже, не только не попал под суд за мошенничество (в отношении руководства Управляющей компании было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ), но и сам пошел в наступление: он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности общественников, уличивших его организацию в аферах! Игорь Михайлов обвинил группу горожан в клевете, подрыве деловой репутации, угрозе жизни и здоровью его дочери, мошеннических действиях, присвоении средств бюджета и даже проведении несанкционированных митингов.
Вот цитата из обращения Игоря Михайлова к людям в погонах: «На протяжении двух лет указанное общество (т. е. ООО «УК «Технологии Строительства и Управления») спокойно работало, не вызывая никаких нареканий ни со стороны жителей, ни со стороны административных органов...»... А тут, вдруг, появляются какие-то общественники и требуют аудита финансовых потоков. И выясняют, что главным подрядчиком УК «Технологии Строительства и Управления» было ООО «Липецккапремонт», директором которого является Михаил Федотов, соучредитель УК «Технологии Строительства и Управления»!
Впрочем, привлечь общественников к уголовной ответственности у директора Управляющей компании не получилось.
Мошенников в ЖКХ нужно судить, …но не в ЛипецкеВ Липецке отношение к аферистам от ЖКХ другое?
Йошкар-Ола, республика Мари́й Эл. В отношении депутата городского собрания Йошкар-Олы, учредителя и директора УК «Делетекс» Ирины Стародубцевой возбуждены сразу два уголовных дела - по ч. 3 ст. 159 («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») - полицией, и по ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») - Следственным комитетом. Правоохранители выяснили, что подрядчиком «Делетекса» было ООО «ТехноСервис», подконтрольной депутату. У силовиков есть веские основания считать, что никаких работ подрядчик не проводил, а деньги, собранные с жильцов, просто выводились из управляющей компании. Не удивительно, что депутат горсовета Стародубцева при годовом доходе в 147 тыс рублей раскатывала на «Лексусе NX 200».
Саратов. В городе начался суд над директором Управляющей компании «Новый город». 48-летний мужчина обвиняется в причинении ущерба ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» на сумму более 10 млн рублей. В 2015-2016 годах директор не платил по счетам за поставленное тепло, направляя собранные с жильцов деньги на иные цели.
Омск. Задолженность омских УК перед гарантирующим поставщиком электроэнергии, ООО «Омская энергосбытовая компания», превысила 80 млн рублей. Директор энергосбытовой компании подал в полицию 38 заявлений на возбуждение уголовных дел в отношении руководителей предприятий-неплательщиков (в заявлениях фигурируют обвинения в присвоении и растрате, злоупотреблении доверием и злоупотреблении полномочиями). Кстати, в Омске, как и в Липецке, Управляющие компании используют проверенную схему клонирования организаций. У нас есть пять УК «Центральных» и несколько «Привокзальных» с одними и теми же учредителями-управленцами, а в Омске - четыре УК «Управдом», две УК «Жилищное хозяйство», две УК «Жилищник»...
Тюмень. В Арбитражном суде Тюменской области процедуру банкротства проходят десятки Управляющих компании. Основные кредиторы коммунальщиков - ресурсоснабжающие организации. Юристы компаний-поставщиков говорят, что вскрывают в ходе банкротства преступные схемы. Вот один пример: «Считаю, что действия гендиректора ООО УК «УЮТ» по сокрытию документов и информации от временного управляющего, а также фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, причинили ущерб кредиторам в особо крупном размере (не погашены требования кредиторов, которые включены в реестр более чем на 22 млн рублей, текущая задолженность перед кредиторами постоянно растет) и образуют состав преступления, предусмотренного ч.1 и ч.3 ст.195 Уголовного кодекса РФ», - пишет в своем заявлении в полицию конкурсный управляющий.
Тобольск. Суд приговорил д иректора и учредителя УК ООО «Интергаз-Сервис» к 6 годам колонии общего режима. Суд установил, что в 2012-2015 годах директор Управляющей компании направлял средства, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации, на собственные нужды, к примеру, аренду автомобиля «Infiniti QX56». Кроме того, директор УК не исполнил 14 судебных решений о взыскании в пользу ресурсоснабжающей организации более 30,9 млн рублей.
Почему в Липецке нет таких ярких примеров реакции власти на злоупотребления Управляющих компаний - разве нет повода?
Долги Управляющих компаний в ЛипецкеМногие управляющие организации вовремя не оплачивают потребленные ресурсы.
По данным ЛГЭК на начало марта 2018 г. ООО «УК «Привокзальная» имеет задолженность в 1,1 млн. руб., ООО «ГУК «Привокзальная» - 0,7 млн.руб., а ООО «ГУК «Центральная» - 4,9 млн.руб.
Задолженность перед филиалом ПАО «Квадра»-Липецкая генерация» у ООО «УК «Привокзальная» 0,7 млн. руб.
С расчетами за электроэнергию все намного хуже. Так, по данным АО «ЛЭСК» прекратившая свою деятельность в 2016 году УК «Центральная-1» (соучредитель - Владимир Шальнев, родной брат депутата горсовета Александра Шальнева) должна 10,2 млн рублей. А УК «Центральная-Л» Александра Шальнева не заплатила за свет 14,9 миллиона.
УК «Привокзальная» и ГУК «Привокзальная» депутата горсовета Юрия Шклярова задолжала ЛЭСКу, по подсчетам энергетиков, 11,4 млн рублей, а УК «Объединенная управляющая компания» еще одного депутата горсовета Сергея Ткаченко - 3,2 млн рублей…
В ЛЭСК отмечают, что просроченную задолженность за поставленную электроэнергию имеют 83 Управляющие компании: их общий долг превышает 343 млн рублей! Устав от бесплодной переписки с организациями, «ЛЭСК», инициировал проверку деятельности управляющих компаний региона, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за поставленную электроэнергию. В частности, ЛЭСК обратился в управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области, следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области, областную прокуратуру, управление ЖКХ области, госжилинспекцию с информацией о долгах управляющих компаний и в частности о долгах ООО «УК «Привокзальная» и ООО «ГУК «Привокзальная», директором и учредителем которых является депутат горсовета Юрий Шкляров, активный член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.
По информации Госжилинспекции Липецкой области в 2016 году на Управляющие компании наложено 28 млн рублей штрафов. Как сообщили представители этого ведомства «В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство Управляющих компаний имели бы должный контакт с населением. В управлении административно-технического контроля отмечают: «в прошлом году в адрес Управляющих компаний вынесли 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП «Второе ГЖУ», 33 - ОГУП «ЛОКК», 31 - ГУК «Сокол», 20 - ГУК «Привокзальная», 13 - ГУК «Центральная-Л» (две последних возглавляют члены депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Кстати, также отмечено что Управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний».
А вот какие выводы относительно всего двух Управляющих компаний, принадлежащих депутату горсовета Юрию Шклярову, делают в ЛЭСКе: «Потребляя электрическую энергию и получая плату от жителей многоквартирных домов, ООО «УК «Привокзальная» и ООО «ГУК Привокзальная» не оплачивают счета. Депутат Шкляров Ю.Д., учитывая его публичный статус, своим поведением фактически пропагандирует массовые незаконные действия в одной из основных социально-значимых сфер - жилищно-коммунальном хозяйстве. В свою очередь, члены «коммунального лобби» в ответах на запросы GOROD48 отрицают свои долговые обязательства перед ЛЭСКом».
«В соответствии с действующим законодательством, подтверждением наличия дебиторской задолженности одного хозяйствующего субъекта перед другими являются подписанные двусторонние акты сверки или судебный акт, вступивший в законную силу. Двусторонних актов сверки, подписанных ООО «ГЭСК» и ООО «УК «Привокзальная», подтверждающих наличие задолженности нашей организации перед ООО «ГЭСК», не имеется», - отвечает GOROD48 Юрий Шкляров.
Такой же, как под копирку, ответ дал нам и гендиректор УК «Объединенная управляющая компания» Сергей Ткаченко.
«В договоре энергоснабжающей организации, направленном в наш адрес, отсутствует прозрачный и объективный порядок начислений денежных средств за потребленные коммунальные услуги по электроэнергии в целях содержания общедомового имущества многоквартирных домов, находящихся на управлении ООО «ГУК «Центральная-Л». Наши варианты договоров с четким и понятным перечнем информации для проверки правильности предъявляемых счетов энергоснабжения проигнорированы», - пишет Александр Шальнев.
На что в ЛЭСКе утверждают: «Для того что бы прикрыть уклонение от платежей ресурсоснабжающим организациям, такие Управляющие компании, как например, «Привокзальные» под руководством Юрия Шклярова, фактически используют право защиты в суде или намеренное не подписание актов сверки как отказ от своевременной оплаты. Такое злоупотребление можно проиллюстрировать следующим примером: вы приходите в магазин, берёте продукты, а на кассе говорите – пока вы через суд меня не заставите платить – я платить не буду, но продукты пока съем… Для сведения: в 2017 году Управляющие компании «Привокзальные», по данным ЛЭСКа, не заплатили за электроэнергию ни рубля, в то время как, с жителей Липецка в виде платы за общедомовые нужду получили миллионы рублей.»
Как узнать, каково экономическое положение у Управляющей компании, которая обслуживает ваш дом? Для этого можно вбить название вашей Управляющей компании в поисковик картотеки дел липецкого Арбитражного суда. Если компания фигурирует в ответчиках – это тревожный звонок. Если истцов несколько – это уже сирена. Также было бы правильным заглядывать на сайты ресурсоснабжающих организаций - ЛЭСКа, «Квадры», ЛГЭКа. Если ваша Управляющая компания фигурирует в списках хронических неплательщиков, компанию надо менять.
Критериями плохой Управляющей компании являются не только очевидные вещи: нечистоты в подвалах, текущая кровля, отсутствие влажной уборки в подъездах и лампочек в местах общего пользования. А когда в вашем подъезде в последний раз делали ремонт? Каково состояние почтовых ящиков? Целы ли стекла в окнах подъездов? Не завалены ли мусором контейнерные площадки? Пробиты ли дорожки в снегу дворниками и на какие сутки трактор чистит проезды у домов?
Но есть вещи и не очевидные. Например, финансовая нечистоплотность директоров Управляющих компаний.
А пока идут эти споры – долги не оплачиваются, мер к нарушителям не применяется? Может такое положение дел привести к ухудшению качества обслуживания домов Управляющими компаниями?
Гость
гостья
Марина Викторовна
УК РСУ-2
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