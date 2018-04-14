«Металлург» проиграл лидеру, но... может получить три очка за этот матч

"Против лома нет приема"....

Липецкие футболисты в гостях уступили лидеру турнира столичному «Арарату» - 0:3.

«Арарат» - безоговорочный лидер группы «Центр». Достаточно сказать, что «столичные армяне» до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Лишь три команды сумели вырвать у лидеров героические ничьи, причем одна из них – «Металлург» (а еще «Калуга» и новомосковский «Химик»). В матче первого круга в Липецке липчане сумели отыграться вдесятером – 1:1. Но во второй раз «липецкий Давид» не сумел огорчить «Голиафа».

Хотя липчане начали матч агрессивно. Уже на 3-й минуте Сергей Чернышов попробовал пробить издали (выше), а через две минуту тоже самое сделал Роман Ворйдель (мяч забрал вратарь).

«Арарат» же не спешил форсировать события, и при этом вновь подтвердил футбольную и жизненную максимуму «Везет сильнейшим». С первой по-настоящему опасной атакой хозяев справился наш Михаил Алфимов, переведший мяч на угловой после удара в упор. А вот уже после углового Фортуна широко раскрыла «армянам» свои объятия: игрок «Арарата» отважился на удар в падении через себя, последовал рикошет, и мяч предательски юркнул в нижний угол ворот липчан – 1:0. Гол записали на защитника Михаила Попова.

Самый реальный шанс отличиться был у липчан на 37-й минуте, когда нашего лучшего бомбардира Руслана Ахвледиани грубо толкнули в спину прямо на линии штрафной. «Металлург» получил право на стандарт прямо по центру ворот, но Андрей Овчинников пробил на метр выше перекладины.

Во втором тайме липчане пытались отыграться, временами у ворот москвичей было жарко, но класс есть класс. На 59-й минуте москвичи по сути сняли все вопросы о победителе: Алфимов справился с первым ударом по своим воротам, но на добивании преуспел Артем Аванесян.

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин пытался переломить игру заменами, но на этот раз его возможности были урезанны. Ведь из-за болезней матч в Москве пропускали наши лидеры вратарь Скрипник и хавбек Иванников, а из-за перебора желтых карточек – защитник Баульчев.

«Арарат» за 4 минуты до конца основного времени реализовал еще одну атаку: отличился вышедший на замену Давид Давидян.

Счет 3:0 – самый любимый у «Арарата» в нынешнем сезоне. Так завершается уже третья официальная игра с его участием (еще дважды было по 4:0). С этим счетом москвичи неделей ранее победили в контрольном матче «Калугу» - стабильность признак мастерства, которое у «Арарата» выше всех в «Центре»…

А «Металлургу» остается готовиться к следующему матчу 21 апреля в Саратове с «Соколом».



Любопытно другое. За этот матч наша команда все равно может... получить 3 очка. Дело в том, что капитан соперников Ираклий Квеквескири вышел на поле, так и не отбыв дисквалификацию за перебор желтых карточек. Четыре предупреждения, после которых футболист обязан пропустить следующий матч, он получил в Липецке 2 сентября, в Калуге 21 октября, в Новомосковске 4 ноября и домашней встрече с «Энергомашем» 11 ноября. Чем руководствовался "Арарат"? Возможно тем, что дисквалификация Квеквескири должна была прийтись на матч с пензенским "Зенитом", который не состоялся по причине снятия с турнира "зенитчиков". Но дисквалификация в этом случае не была отбыта...

Фото ФК "Металлург"

