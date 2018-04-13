Общество

сегодня, 14:00

В Липецкой области спасли 900 человек

705
#112

За первый квартал на номер «112» поступило более 143 тысяч вызовов.

Центр обработки вызовов системы «112» подвёл итоги работы в первом квартале. Как сообщает управление административных органов Липецкой области, общее количество вызовов, поступивших по единому номеру «112» составило более 143 тысяч (+30%), каждое третье из которых принято специалистами областного Центра.

Свыше 20 тысяч обращений переданы в экстренные оперативные службы для принятия мер реагирования, что практически на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По каждому седьмому обращению даны разъяснения и консультации.

- Благодаря оперативным действиям специалистов отдела по приему и обработке экстренных вызовов и своевременному направлению на места происшествий экстренных оперативных служб, в отчетном периоде оказана помощь в спасении более 900 человеческих жизней, - отмечают в управлении.
705
#112

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