В Липецкой области спасли 900 человек

За первый квартал на номер «112» поступило более 143 тысяч вызовов.

Центр обработки вызовов системы «112» подвёл итоги работы в первом квартале. Как сообщает управление административных органов Липецкой области, общее количество вызовов, поступивших по единому номеру «112» составило более 143 тысяч (+30%), каждое третье из которых принято специалистами областного Центра.



Свыше 20 тысяч обращений переданы в экстренные оперативные службы для принятия мер реагирования, что практически на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По каждому седьмому обращению даны разъяснения и консультации.



- Благодаря оперативным действиям специалистов отдела по приему и обработке экстренных вызовов и своевременному направлению на места происшествий экстренных оперативных служб, в отчетном периоде оказана помощь в спасении более 900 человеческих жизней, - отмечают в управлении.