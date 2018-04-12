В центре Липецка торговали героином

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержаны 33-летняя женщина и 29-летний молодой человек, подозреваемые в торговле героином.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемых задержали во время проверки оперативной информации. Наркополицейские установили наблюдение за одним из многоэтажных жилых домов в центре Липецка, где, предположительно, сбывали наркотики. Оказалось, чт о наркосбытчики живут в квартире на первом этаже дома, и приспособили дефект конструкции балкона под «торговый прилавок».

В ходе обыска квартиры изъято 109,8 грамма героина.

По факту противоправной деятельности липчан возбуждено 4 уголовных дела, в том числе по ч.3 ст.30 п. а,б, ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

По данным полиции, задержанные являются потребителями наркотических средств, неоднократно попадали в поле зрение оперативных служб, имеют погашенные судимости за нарушение антинаркотического законодательства Российской Федерации.









