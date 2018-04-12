Происшествия

сегодня, 11:01

В центре Липецка торговали героином

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#героин
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В центре Липецка торговали героином

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержаны 33-летняя женщина и 29-летний молодой человек, подозреваемые в торговле героином.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемых задержали во время проверки оперативной информации. Наркополицейские установили наблюдение за одним из многоэтажных жилых домов в центре Липецка, где, предположительно, сбывали наркотики. Оказалось, чт о наркосбытчики живут в квартире на первом этаже дома, и приспособили дефект конструкции балкона под «торговый прилавок». 

В ходе обыска квартиры изъято 109,8 грамма героина.

По факту противоправной деятельности липчан возбуждено 4 уголовных дела, в том числе по ч.3 ст.30 п. а,б, ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

По данным полиции, задержанные являются потребителями наркотических средств, неоднократно попадали в поле зрение оперативных служб, имеют погашенные судимости за нарушение антинаркотического законодательства Российской Федерации.



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5 1126
#героин
1

Комментарии (5)

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вы за были написать кто..

4 минуты назад
мусора ))
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всезнайка

47 минут назад
то не героин, то сахарная пудра! цегане к пасхе продавали для куличей, это остатки
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Птица

59 минут назад
Да команда у мэра супер! Друг на друга пишут.
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Платон

сегодня, 11:40
Ну и что Зенков вон деньги на сувенирку списывает и ему по ....
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Бывалый

сегодня, 11:37
А ЩЕРБАКОВ МИША зам. мэра проституток развозил по хатам и что???
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