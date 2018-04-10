Происшествия

сегодня, 12:59

Обвиняемым в наркоторговле полицейским запросили длительные сроки

16 962
#наркотики #превышение служебных полномочий
Обвиняемым в наркоторговле полицейским запросили длительные сроки

А также штраф в 800 тысяч каждому.

Процесс по уголовному делу 30-летнего старшего лейтенанта Станислава Мазаева и 38-летнего майора Константина Безбородова ранее работавших в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку переходит в завершающую стадию.

Сегодня в здании Липецкого областного суда после оглашения вердикта присяжных, который оставил за оперативниками обвинения в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий, начались прения. 

Государственный обвинитель Иван Минаев запросил у председательствующей по делу судьи Татьяны Фроловой достаточно серьезное наказание для обвиняемых. Так, прокурор просил приговорить Станислава Мазаева к заключению на 16,5 года в колонии строгого режима, а Константина Безбородова к 16 годам. Кроме этого он настаивал на том, что еще 16 лет после отбытия наказания они не должны занимать должности в правоохранительных органах. И дополнительно каждый из подсудимых должен заплатить по 800 тысяч штрафа.

После речи Ивана Минаева суд взял перерыв до 11 апреля. Теперь свою позицию по предъявленному обвинению и квалификации действий подсудимых выскажут их пять адвокатов.

Напомним, что Мазаев и Безбородов занимались пресечением преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. На скамью подсудимых они попали по целому ряду обвинений: от превышения должностных полномочий, взяточничества и вымогательства взяток, до торговли наркотиками. Каждому из них грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

16 962
#наркотики #превышение служебных полномочий

Комментарии (16)

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Нонка

1 минуту назад
Теперь на киче будут линялые и зто правильно - *
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Антон

5 минут назад
Надо на пожизненное,а то выйдут через 7
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Л

9 минут назад
ЖОРА, а кто подставил? Мы с вами? Они сами себя "подставили"!
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Дмитрий-ча

11 минут назад
Суд Божий ., Согласен с тобой,как не согласиться?
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да,ты, прав,у нас все невиновные,

14 минут назад
ЖОРА, все "сидят"ни за что,печалька.это же Россия(((Всех подставили ,оговорили,что же делать,охохох,бяда.
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Суд Божий .

21 минуту назад
Мазаев Безбородов жаль из вас сделали Курайними видимо .. ещё бы за Колесникова взялись бы и Мальцева у них то рыло в пушку такое гонят такой беспредел за ними и ниче ходят ещё и повышают их за что интиресно ??? За превышение полномочий , за ложные рапорты ..?? Кто ж за вами стоит вышестоящее руководство за погоны старается . На вас московскую проверку СК России , Ген прокуратуру а то что у нас в городе все повязаны это факт если сказали посадить они все сделают для этого да Дмитрий ??? Только есть суд Божий ещё не забудьте . Нет в нашем городе справедливости надо все на федеральные каналы , скоро узнают наших героев липецких . А родным сил и терпения .
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Левобережный округ . Forever

27 минут назад
жора жора, да влепят так пусть если действительно виновны , но тогда надо бы ещё некоторых оперов привлечь у них тоже руки в наркоте , а их почему то покрывают и ещё и повышают за что ??? За сфабрикованные дела ? За превышения полномочий ? Где от от следователя до судья рука руку моет в нашем городе страшная коррупция творится именно в структуре МВД . Имел честь столкнуться с системой судебной когда судья покрывая сотрудников нашего города , где были явные нарушения в протоколе задержания , во многом другом .. она не слушая линию защиты а преслушалась к ложным показаниям оперков ну видимо хорошо попросили вынесла приговор . Это смешно выглядело и вы говорите у нас гуманный суд . Может узнают себя в этих строках оперки и судья левобережного округа Мария .... все под Богом ходим , страшно что так живёте . А я со своей правдой ещё дойду выше и хотелось бы чтоб ваши оперки погоны полетели и так же вы попали бы на скамью подсудимых . Димитрий Бога побойся уже погряз ты в дерьме .
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Никакие ещё есть

34 минуты назад
Да уж вот это город Липецк * слов нет .. да такие как они в каждом отделе города есть чтож за них то никто не возьмётся они свободно задерживают превышая полномочия , наркотики подбрасывают и в нашем городе это практикуется и заметьте потом они повышения получают , дела сфабриковывают наглым образом давая ложные показания в рапорте , и их жопы покрывают все от следака до судьи все они в одной упряжке и стыдно уважаемый генерал что в городе нашем такой произвол творится . Нашли Козлов отпущения охереть .
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жора жора

37 минут назад
ЖОРА, давай не будем а!? по 10 влепят, другие задумаются...
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ЖОРА

44 минуты назад
РЕБЯТ ПРОСТО ПОДСТАВИЛИ И БУДУТ СИДЕТЬ НИ ЗА ЧТО ЭТО ЖЕ РОССИЯ
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