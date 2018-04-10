Обвиняемым в наркоторговле полицейским запросили длительные сроки

А также штраф в 800 тысяч каждому.

Процесс по уголовному делу 30-летнего старшего лейтенанта Станислава Мазаева и 38-летнего майора Константина Безбородова ранее работавших в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку переходит в завершающую стадию.

Сегодня в здании Липецкого областного суда после оглашения вердикта присяжных , который оставил за оперативниками обвинения в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий, начались прения.

Государственный обвинитель Иван Минаев запросил у председательствующей по делу судьи Татьяны Фроловой достаточно серьезное наказание для обвиняемых. Так, прокурор просил приговорить Станислава Мазаева к заключению на 16,5 года в колонии строгого режима, а Константина Безбородова к 16 годам. Кроме этого он настаивал на том, что еще 16 лет после отбытия наказания они не должны занимать должности в правоохранительных органах. И дополнительно каждый из подсудимых должен заплатить по 800 тысяч штрафа.

После речи Ивана Минаева суд взял перерыв до 11 апреля. Теперь свою позицию по предъявленному обвинению и квалификации действий подсудимых выскажут их пять адвокатов.

Напомним, что Мазаев и Безбородов занимались пресечением преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. На скамью подсудимых они попали по целому ряду обвинений: от превышения должностных полномочий, взяточничества и вымогательства взяток, до торговли наркотиками. Каждому из них грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.