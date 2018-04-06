Происшествия

сегодня, 13:20

Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали на 250 000 рублей

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#Нижний парк
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Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали на 250 000 рублей

Правобережный районный суд Липецка огласил обвинительный приговор в отношении бывшего директора МАУК «Нижний парк»обвинявшегося в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Как установлено материалами уголовного дела, бывший директор с период с августа по сентябрь 2015 года похитил принадлежащие парку 91 583 рублей. 

Так, зная о предстоящей командировке на международную выставку индустрии развлечений «EAS-2015» (Гетеборг, Швеция), обратился в бюро международного туризма для расчета стоимости делового тура по маршруту Копенгаген-Осло-Стокгольм-Гетеборг на двух человек.

При заключении договоров о реализации турпродукта, он убедил сотрудников турагентства указать в документах его одного, не изменяя стоимость тура, рассчитанную на двоих.

На основании указанных документов бухгалтерия МАУК «Нижний парк»произвела оплату делового тура.  

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что оплатил турпоездку супруги наличными денежными средствами в турагентстве.

Однако квалифицированная работа государственного обвинителя позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу. 

5 1090
#Нижний парк
1

Комментарии (6)

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почему?

36 секунд назад
Всё штрафуют и никого не садят.
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виктор

25 минут назад
А что слышно про следующих директоров парка? Говорят, по результатам проверки есть уже свежее уголовное дело..
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Егор

38 минут назад
Это все это чмо Леша-крыша?
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Внимание!

сегодня, 13:42
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не куй

сегодня, 13:28
Воровать
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\

сегодня, 13:26
Водка должна быть 40 градусов!
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