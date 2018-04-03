Липчане любят планету сильнее всех в России

Подведены итоги акции «Час Земли».

Администрация Липецка в ближайшее время получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города, сообщает Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF). Липецк признан столицей «Часа Земли – 2018». Статус столицы Часа Земли Липецк получает до следующего Часа Земли-2019.



В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в Час Земли. Следом за ним идет Новый Уренгой. Победитель прошлого года – Сургут – остался в пятерке лидеров, заняв четвертое место. Далее идут Мурманск, Нижневартовск, Октябрьский, Кемерово, Раменское, а замыкает десятку лидеров Ставрополь. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно было отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru.



Всего к Часу Земли в этом году присоединились 170 городов России (в 2017 году – 150). В Москве в акции на Красной площади и в парке «Зарядье» приняли участие около 1000 человек. В этом году во всем мире в Часе Земли приняло участие 188 государств – это абсолютный рекорд за все 11 лет проведения глобальной акции. На 1 час в мире погасла подсветка почти 18000 зданий и объектов, в том числе и всемирно известных, среди которых Эйфелева башня, Биг-Бен и Афинский акрополь, Сиднейская опера, небоскреб Эмпайр стейт билдинг, пирамиды Гизы, Тауэрский мост и многие другие. Миллионы людей на всех континентах выразили свое неравнодушие к будущему планеты.