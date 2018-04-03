Общество

сегодня, 20:00

Липчане любят планету сильнее всех в России

5 636
#час Земли #экология
Липчане любят планету сильнее всех в России

Подведены итоги акции «Час Земли».

Администрация Липецка в ближайшее время получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города, сообщает Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF). Липецк признан столицей «Часа Земли – 2018». Статус столицы Часа Земли Липецк получает до следующего Часа Земли-2019. 

В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в Час Земли. Следом за ним идет Новый Уренгой. Победитель прошлого года – Сургут – остался в пятерке лидеров, заняв четвертое место. Далее идут Мурманск, Нижневартовск, Октябрьский, Кемерово, Раменское, а замыкает десятку лидеров Ставрополь. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно было отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru.

Всего к Часу Земли в этом году присоединились 170 городов России (в 2017 году – 150). В Москве в акции на Красной площади и в парке «Зарядье» приняли участие около 1000 человек. В этом году во всем мире в Часе Земли приняло участие 188 государств – это абсолютный рекорд за все 11 лет проведения глобальной акции. На 1 час в мире погасла подсветка почти 18000 зданий и объектов, в том числе и всемирно известных, среди которых Эйфелева башня, Биг-Бен и Афинский акрополь, Сиднейская опера, небоскреб Эмпайр стейт билдинг, пирамиды Гизы, Тауэрский мост и многие другие. Миллионы людей на всех континентах выразили свое неравнодушие к будущему планеты.
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#час Земли #экология

Комментарии (5)

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31 минуту назад
Стадного чувства))))
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Посетитель

37 минут назад
Просто всех, кто голосовал, обязали это сделать. Нас вот в детском садике "ну очень попросили". Теперь понятно зачем... Вот только толку от этой награды? Везде грязь... Что в воздухе, что на земле...
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Ха ха

сегодня, 20:53
Ну и чем мы гордимся? У нас самый чистый город? У нас афигенные дороги? У нас уровень жизни поднялся? У нас думают о людях? Вроде нет. Так и чем гордимся?
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Ч.

сегодня, 20:42
Не верю потому , что наблюдаю который год за техническим зданием возле школы N 18 по ул.Кривенкова как оно разрушается от воды на крыше . Скоро будет разрушение стен и обвал крыши , а если там трансформаторы ,то ...Вот Вам и хозяйское отношение .
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уже понятно

сегодня, 20:32
да уже все поняли что липецк круче вареных яиц во всем
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