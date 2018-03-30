Общество
32 минуты назад
Липчане просят дать им дополнительный выходной
Ведь Пасха этого достойна.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Олег Оскольцев вынес на обсуждение предложение ввести в регионе дополнительный выходной. Автор считает, что людям нужно дополнительное время на празднование Пасхи, и уточняет, что вопрос не касается употребления алкоголя и его последствий.
- Предложение, сделать в Липецкой области выходным днём первый понедельник после православной Пасхи. Мусульманские регионы давно ввели выходные дни на свои праздники. Настало время сделать тоже самое и в других регионах, - указывает Олег. - Зачем это нужно? Для многих людей ощущение праздника не заканчивается в воскресенье. Напомню, по церковному календарю главное христианское событие года длится 40 дней. Людям необходимо посвятить эти светлые дни главному, а не вынужденно в понедельник утром идти на работу.
Предложение о дополнительном выходном дне в Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 апреля. Если инициативу поддержат 700 пользователей, то идею рассмотрят в областной администрации.
- Предложение, сделать в Липецкой области выходным днём первый понедельник после православной Пасхи. Мусульманские регионы давно ввели выходные дни на свои праздники. Настало время сделать тоже самое и в других регионах, - указывает Олег. - Зачем это нужно? Для многих людей ощущение праздника не заканчивается в воскресенье. Напомню, по церковному календарю главное христианское событие года длится 40 дней. Людям необходимо посвятить эти светлые дни главному, а не вынужденно в понедельник утром идти на работу.
Предложение о дополнительном выходном дне в Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 апреля. Если инициативу поддержат 700 пользователей, то идею рассмотрят в областной администрации.
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Ну конечно