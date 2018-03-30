Общество

32 минуты назад

Липчане просят дать им дополнительный выходной

11 934
#выходной #Пасха
2
Липчане просят дать им дополнительный выходной

Ведь Пасха этого достойна.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Олег Оскольцев вынес на обсуждение предложение ввести в регионе дополнительный выходной. Автор считает, что людям нужно дополнительное время на празднование Пасхи, и уточняет, что вопрос не касается употребления алкоголя и его последствий.

- Предложение, сделать в Липецкой области выходным днём первый понедельник после православной Пасхи. Мусульманские регионы давно ввели выходные дни на свои праздники. Настало время сделать тоже самое и в других регионах, - указывает Олег. - Зачем это нужно? Для многих людей ощущение праздника не заканчивается в воскресенье. Напомню, по церковному календарю главное христианское событие года длится 40 дней. Людям необходимо посвятить эти светлые дни главному, а не вынужденно в понедельник утром идти на работу.

Предложение о дополнительном выходном дне в Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 апреля. Если инициативу поддержат 700 пользователей, то идею рассмотрят в областной администрации.
11 934
#выходной #Пасха
2

Комментарии (11)

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Мальчиш

3 минуты назад
Сделать выходной
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Житель

10 минут назад
Это не липчане просят, а один липчанин. А потом будем ныть, платят мало.
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Ольга Бурдастых

11 минут назад
Прошла зима, настало лето, – Спасибо партии за это! За то, что дым идет в трубе, Спасибо, партия, тебе! За то, что день сменил зарю, Я партию благодарю! За пятницей у нас суббота – Ведь это партии забота! А за субботой выходной. Спасибо партии родной! Спасибо партии с народом За то, что дышим кислородом!
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Согласный

12 минут назад
Правильное было бы решение сделать первый день после пасхи выходным. Но у нас в Липецке у всех праздник один - Новый год, остальные праздники они не хотят признавать. Многие на Пасху уезжают из города и отдохнуть в понедельник было бы хорошо.
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гостья

16 минут назад
Гидравлический Ампер, да и действительно, а почему бы не каждый понедельник)))))))))) а если атеист?
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123

17 минут назад
всех денег не заработаешь а за доп выходной!
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Гидравлический Ампер

20 минут назад
Я каждый понедельник вынужден утром идти на работу. После выходных это безчеловечно.
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Неровнодушный

21 минуту назад
Предлагаю пять выходных и два рабочих дня на постояло. Ещё на пенсию выходить с 18-55 и получать зарплату а 55 начинать работать и получать пенсию жить сколько протянешь.
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гость

22 минуты назад
ну, а что мелочиться, давайте уж все 40
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Ну конечно

22 минуты назад
ну, автор специально отметил, что это не связано с алкоголем. У кого что болит.
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