Для освобождающихся из мест заключения провели ярмарку вакансий

Ярмарку вакансий для осужденных организовал Липецкий городской центр занятости населения совместно с сотрудниками социальной службы учреждения. Участники мероприятия познакомились с потенциальными работодателями, узнали об услугах, оказываемых службой занятости, о положении на рынке труда, а также востребованных профессиях.

С предложениями трудоустройства после освобождения из колонии перед осуждёнными выступили руководство ряда липецких предприятий. Они рассказали о работе предприятий, перспективах на будущее, огласили список имеющихся вакансий, ответили на вопросы осуждённых.

В мероприятии также принял участие специалист ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» по вопросу трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы Вадим Фролов, который дал консультации по всем направлениям работы службы занятости, сообщили в пресс-службе УФСИН РОссии по Липецкой области