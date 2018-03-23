Победителем конкурса «Калина красная» стал осужденный из елецкой колонии

Клип и песня осужденного будут представлены для участие во всероссийском финале песенного конкурса для осужденных.

Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, вероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная» проводится ежегодно в целях организации занятости свободного времени осужденных. Данный конкурс дает возможность талантливым исполнителям проявить себя, а многим начать профессиональную артистическую деятельность. До второго этапа конкурса дошли осужденные из трех исправительных учреждений Липецкой области, в том числе и из женской колонии.

Победителем конкурса слал осужденный Михаил Семенов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 3 города Ельца. Он исполнил лирическую песню «Осень», показал хорошие вокальные данные, исполнительское мастерство и артистизм. Приятное впечатление произвел на членов жюри и видеоролик исполнителя.

Все призеры, принявшие активное участие в конкурсе, поощрены начальниками исправительных учреждений. А видеоматериал победителя конкурса направлен в «Союз Продакшн» для участия в финальном этапе XV Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная».