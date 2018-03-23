Общество

сегодня, 15:35

Победителем конкурса «Калина красная» стал осужденный из елецкой колонии

1 546
#"Калина красная" #конкурс
1
Победителем конкурса «Калина красная» стал осужденный из елецкой колонии

Клип и песня осужденного будут представлены для участие во всероссийском финале песенного конкурса для осужденных.

Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, вероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная» проводится ежегодно в целях организации занятости свободного времени осужденных. Данный конкурс дает возможность талантливым исполнителям проявить себя, а многим начать профессиональную артистическую деятельность. До второго этапа конкурса дошли осужденные из трех исправительных учреждений Липецкой области, в том числе и из женской колонии. 

Победителем конкурса слал осужденный Михаил Семенов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 3 города Ельца. Он исполнил лирическую песню «Осень», показал хорошие вокальные данные, исполнительское мастерство и артистизм. Приятное впечатление произвел на членов жюри и видеоролик исполнителя.

Все призеры, принявшие активное участие в конкурсе, поощрены начальниками исправительных учреждений. А видеоматериал победителя конкурса направлен в «Союз Продакшн» для участия в финальном этапе XV Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная».

1 546
#"Калина красная" #конкурс
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Jancis Gajeski

45 минут назад
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на -> http://blagodelo.info
ответить

Еще в рубрике

Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста
#Петровский мост
Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

8 минут назад

Общество
Липецкие дороги проверят на уязвимость
#тендер #дороги #уязвимость
Липецкие дороги проверят на уязвимость

46 минут назад

Общество
Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста
#Петровский мост
Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста

48 минут назад

Общество
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков
#опрос #парки
3
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков

сегодня, 16:00

Общество
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов
#учитель года
4
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов

сегодня, 15:51

Общество
Администрация Липецка вернула 6 000 квадратных метров земли
#иск #аренда #суд. шлак
4
Администрация Липецка вернула 6 000 квадратных метров земли

сегодня, 15:22

Общество