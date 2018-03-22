У ВИЧ-инфицированных родились 254 ребёнка

95% здоровы.

На территории Липецкой области в период с 1993 по 2017 год рождено 254 ребенка у ВИЧ-инфицированных, из них более 95% родились здоровыми благодаря своевременной профилактике.



Наблюдение за беременными ВИЧ-инфицированными женщинами осуществляется врачами женских консультаций по месту регистрации и специалистами Липецкого областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.



Как сообщает Центр по борьбе со СПИД, беременным проводится химиопрофилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции (женщина принимает противовирусные препараты для блокирования размножения ВИЧ). Во время родов женщина получает внутривенное введение антиретровирусных препаратов. Ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной мамы в течение 4-х недель жизни также получает профилактическое лечение. Вся профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции проводится всем ВИЧ-инфицированным беременным бесплатно. Широкое применение антиретровирусной химиопрофилактики позволяет значительно снизить риск инфицирования детей.



После рождения дети ВИЧ-инфицированных матерей наблюдаются в районных поликлиниках по месту жительства в общем порядке, без отличий от других детей, а также в Центре по борьбе со СПИД в среднем 1,5 – 2 года после рождения – до снятия с учета на основании отрицательных лабораторных тестов на ВИЧ.



Так как с рождения ребенок от ВИЧ-инфицированной мамы находится на искусственном вскармливании, важным моментом является обеспечение таких детей бесплатными молочными смесями. Вся смесь для таких детей выдается бесплатно до 12 месяцев жизни.