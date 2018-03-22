Здоровье

сегодня, 09:14

У ВИЧ-инфицированных родились 254 ребёнка

5 600
#СПИД #дети #ВИЧ

95% здоровы.

На территории Липецкой области в период с 1993 по 2017 год рождено 254 ребенка у ВИЧ-инфицированных, из них более 95% родились здоровыми благодаря своевременной профилактике.

Наблюдение за беременными ВИЧ-инфицированными женщинами осуществляется врачами женских консультаций по месту регистрации и специалистами Липецкого областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Как сообщает Центр по борьбе со СПИД, беременным проводится химиопрофилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции (женщина принимает противовирусные препараты для блокирования размножения ВИЧ). Во время родов женщина получает внутривенное введение антиретровирусных препаратов. Ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной мамы в течение 4-х недель жизни также получает профилактическое лечение. Вся профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции проводится всем ВИЧ-инфицированным беременным бесплатно. Широкое применение антиретровирусной химиопрофилактики позволяет значительно снизить риск инфицирования детей.

После рождения дети ВИЧ-инфицированных матерей наблюдаются в районных поликлиниках по месту жительства в общем порядке, без отличий от других детей, а также в Центре по борьбе со СПИД в среднем 1,5 – 2 года после рождения – до снятия с учета на основании отрицательных лабораторных тестов на ВИЧ.

Так как с рождения ребенок от ВИЧ-инфицированной мамы находится на искусственном вскармливании, важным моментом является обеспечение таких детей бесплатными молочными смесями. Вся смесь для таких детей выдается бесплатно до 12 месяцев жизни.
5 600
#СПИД #дети #ВИЧ

Комментарии (6)

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Ирина

9 секунд назад
а, как тебя земля носит,чмо! Это таких как ты кастрировать и стерилизовать надо!
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Саша

4 минуты назад
а, таких как ты надо стерелизовать
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Эдик

6 минут назад
а, себя первую очередь простелезуй,ты больной на голову
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No-Till

20 минут назад
ВИЧ уже давно не чума 20 века, при приёме АРВТ люди живут как все обычные граждане
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кумычок

32 минуты назад
а, ты дебил? написали что 95% детей здоровые рождаются
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а

сегодня, 09:37
стерилизовать всех спидовиков неужели нельзя, зачем детям мучиться, кровь не водица
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