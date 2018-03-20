Липчанам покажут романовскую игрушку из фондов 7 музеев и 16 частных коллекций

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и Липецкий Областной Центр событийного туризма подготовил выставочный проект «Живая глина Ивана Федоровича Гункина», посвященный 90-летию со дня рождения Мастера.

Как сообщают в департаменте культуры Липецка, романовская глиняная игрушка – известный народный промысел России. В настоящее время в Липецкой области семь народны мастеров, посвятивших себя развитию традиционного народного промысла – романовской игрушки. Промысел жив! И в этом немалая заслуга удивительного человека Ивана Федоровича Гункина.

Впервые, в большом объеме (более 200 работ) и разнообразии экспонируются гончарные изделия и игрушки Ивана Гункина. Свои экспонаты на выставку предоставили: Областной Центр событийного туризма, Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, Липецкий областной краеведческий музей, Липецкий областной художественный музей, Липецкий Областной центр культуры, народного творчества и кино, Дом творчества «Октябрьский» города Липецка, Музей традиционного народного искусства народов мира «ТрадАрт» (г. Москва), ЦБС Липецкого района, библиотеки села Ленино.

Игрушки Гункина предоставили для экспонирования исследователи и коллекционеры народной игрушки из Москвы - М.М. Горшков, М.Г. Обоева, а также собиратели народной игрушки из Липецка - Ю.Н. Татьянин, А.В. Назаров, А.А. Сулин, И.Ф. Федорова, В.В. Маркин, Л.Ю. Люрис, С.В. Ильина, А.С. Короленко, С.Ю. Пастухова, Е.Г. Смолеевская, Т.Н. Тонких, Е.А. Дмитренко, О.А. Сидорова, Т.И. Коврижных.

На выставке можно познакомиться с гончарной посудой, крестьянскими сюжетами романовской игрушки, выполненными И.Ф. Гункиным, а также авторскими вариантами традиционной игрушки. Именно он создал образ куклы-романушки, нарядив базовую конструкцию женской фигурки в романовский костюм. В исполнении Ивана Гункина спектр крестьянских сюжетов стал намного разнообразнее и приобрёл яркую вариативность. В течение выставки посетители смогут принять участие в серии мастер-классов по лепке из глины различных сюжетов романовской игрушки.

23 марта в 16.00 рамках открытия выставки состоится «Вечер воспоминаний», на который приглашаются все, кто знал Мастера и хочет поделиться своими воспоминаниями. В программе вечера презентация буклета «Живая глина Ивана Фёдоровича Гункина», подготовленного организаторами проекта.

Фото: culture48.ru