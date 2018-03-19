Общество
36 минут назад
Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»
Триумфальная речь главы региона по случаю победы Владимира Путина (ВИДЕО).
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Как уже сообщал GOROD48, вчера в 21.00 на площади Ленина-Соборной в Липецке при минус 17 градусах мороза состоялся митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией. Но как такового митинга не было, ведь на сцену помимо артистов и ведущих шоу поднялся всего один оратор. Им был, конечно, глава администрации региона Олег Королев.
- Видит Бог, так хотел сплясать! - Олег Королев, по его словам, был впечатлен предыдущим выступлением народного ансамбля. - Но отчего? Сегодня очередная годовщина возвращения дорогого нам всем Крыма к себе домой!
По словам губернатора, президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, ведь еще в 90-у годы Москва взяла на себя жизнеобеспечение крейсера «Крым», входящего в Черноморский флот ВМФ РФ, а Липецкая область - деятельности некой дальней авиации.
- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона.
Олег Королев поделился ещё одной радостью: явка избирателей на выборы президента по региону составила более 70%. При этом, по данным экзит-полов, Путин с огромным отрывом побеждает на выборах. И это не смотря на то, что «Запад бросил на Россию великую силищу»:
- Ура! Президенту страны Путину слава на многие лета! Счастья вам и вашим близким!
- Видит Бог, так хотел сплясать! - Олег Королев, по его словам, был впечатлен предыдущим выступлением народного ансамбля. - Но отчего? Сегодня очередная годовщина возвращения дорогого нам всем Крыма к себе домой!
По словам губернатора, президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, ведь еще в 90-у годы Москва взяла на себя жизнеобеспечение крейсера «Крым», входящего в Черноморский флот ВМФ РФ, а Липецкая область - деятельности некой дальней авиации.
- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона.
Олег Королев поделился ещё одной радостью: явка избирателей на выборы президента по региону составила более 70%. При этом, по данным экзит-полов, Путин с огромным отрывом побеждает на выборах. И это не смотря на то, что «Запад бросил на Россию великую силищу»:
- Ура! Президенту страны Путину слава на многие лета! Счастья вам и вашим близким!
Какие счастливые,
Путину
Суслик
555
Суслик
соловей,на фото,
Слава дзюдохерии,
У князя белка
.....
реально,