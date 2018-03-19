Общество

36 минут назад

Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»

17 801
#Олег Королев #выборы #Владимир Путин #Крым
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Олег Королев: «Президенту страны Путину слава на многие лета!»

Триумфальная речь главы региона по случаю победы Владимира Путина (ВИДЕО).

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Как уже сообщал GOROD48, вчера в 21.00 на площади Ленина-Соборной в Липецке при минус 17 градусах мороза состоялся митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией. Но как такового митинга не было, ведь на сцену помимо артистов и ведущих шоу поднялся всего один оратор. Им был, конечно, глава администрации региона Олег Королев.

- Видит Бог, так хотел сплясать! - Олег Королев, по его словам, был впечатлен предыдущим выступлением народного ансамбля. - Но отчего? Сегодня очередная годовщина возвращения дорогого нам всем Крыма к себе домой!

По словам губернатора, президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, ведь еще в 90-у годы Москва взяла на себя жизнеобеспечение крейсера «Крым», входящего в Черноморский флот ВМФ РФ, а Липецкая область - деятельности некой дальней авиации.

- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона.

Олег Королев поделился ещё одной радостью: явка избирателей на выборы президента по региону составила более 70%. При этом, по данным экзит-полов, Путин с огромным отрывом побеждает на выборах. И это не смотря на то, что «Запад бросил на Россию великую силищу»:

- Ура! Президенту страны Путину слава на многие лета! Счастья вам и вашим близким!
17 801
#Олег Королев #выборы #Владимир Путин #Крым
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Комментарии (17)

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Какие счастливые,

4 минуты назад
патриотические хари.
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Путину

12 минут назад
Ура! Поздравляем! Мы за Вас!!! Колхозник Грудинин может возвращаться в свой колхоз)))
ответить

Суслик

15 минут назад
У князя белка, на лучик света снизошедший на него с портрета солнцеликого пормчива..
ответить

555

17 минут назад
китайский комсомолец готовящиеся к подвигу! стыдно больно обидно....
ответить

Суслик

17 минут назад
Слава дзюдохерии,, на лучик света снизошедший на него с портрета солнцеликого пормчива.
ответить

соловей,на фото,

19 минут назад
Плачет, что-ли,от шастья такого?
ответить

Слава дзюдохерии,

21 минуту назад
Тербунарии слава!!!
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У князя белка

22 минуты назад
Куда Коростин смотрит
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.....

22 минуты назад
какой стыд..
ответить

реально,

24 минуты назад
Суслик, на хомячка похож.
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