После выборов на площади Ленина-Соборной начался митинг «Крым-наш»

Генерал Мороз спутал планы организаторов позднего мероприятия - Ассоциации студентов Липецкой области.

Необычно завершились в Липецке президентские выборы. Незадолго до того, как в 20.00 закрылись избирательные участки, на главную административную площадь города - Ленина-Соборную - стала подтягиваться молодежь.



Митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией здесь проводит Ассоциация студентов Липецкой области.



Накануне акции председатель правления этой общественной организации 38-летний Сергей Поздняков признался GOROD48, что Крымом он заболел в 2001 году, когда ездил в Алушту как студенческий активист в лагерь Московского энергетического института (к тому времени вот уже 10 лет как полуостров ушел вместе с Украиной в самостоятельное плавание). Потом Поздняков стал регулярно, с 2007 года, организовывать поездки в Крым студентов Липецкого политехнического института.



- Уже тогда многие крымчане мечтали о воссоединении с Россией. Поэтому когда это случилось в 2014 году, я очень обрадовался. Наша ассоциация захотела провести митинг с участием студентов, чтобы отметить очередную годовщину присоединения Крыма к России. Я хочу вдохнуть в студентов вирус Крым! И нам хотелось бы, чтобы эта акция не связывалась ни у кого с президентскими выборами, - сказал Сергей Поздняков.



Команда Сергея Позднякова отказалась от такого формата вечернего мероприятия как митинг. Мол, это скучно. Поэтому студенты решили сделать митинг-концерт. В нем будут участвовать как студенческая молодежь, так и коллективы из областного Центра культуры и народного творчества.



На улице - минус 17. За полчаса до начала мероприятия на площади не было никого, кроме нескольких полицейских, казаков и сотрудников МЧС. Также несколько рабочих обносили площадь по периметру металлической оградой, хотя ещё в среду полиция не собиралась огораживать митинг.



К 20.30 на площади собрались не более тысячи человек. Среди них студентов - не больше половины. Остальные пришедшие были работниками бюджетных организаций (медики "скорой помощи" принесли с собой вывеску своей организации). Самой заметной парой также были немолодые люди. Муж и жена как спортивные болельщики нарисовали на щеках российские триколоры.



- В Крыму не были ни разу! Но теперь, когда построят мост, обязательно туда поедем всей семьёй! - говорит в телекамеру женщина, работающая в областной клинической инфекционной больнице.



- В 21.00 выступит губернатор, и будем закругляться. Мороз! Артисты по одному номеру покажут, и все, - сказала женщина у автомобиля с музыкальным оборудованием у сцены, возведенной у областного управления ПФР.



После того, как ведущие митинга-концерта сообщили присутствующим, что уже в этом году в Крым можно будет приехать по новому мосту на автомобилях и автобусах, на сцену бодро взбежал губернатор.



- Видит Бог, так хотел сплясать! - Олег Королёв, по его словам, был впечатлен выступлением народного ансамбля. - Но отчего? Сегодня очередная годовщина возвращения дорогого нам всем Крыма к себе на Родину!



По словам губернатора, президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, ведь еще в 90-у годы Липецкая область взяла на себя обеспечение деятельности некой дальней авиации в Крыму, а Москва - крейсера "Москва".



- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона.



Олег Королев поделился ещё одной радостью: явка избирателей на выборы президента по региону составила более 70%. При этом, по данным экзит-полов, Путин с огромным отрывом побеждает на выборах. И это не смотря на то, что "Запад бросил на Россию великую силищу":



- Ура! Президенту страны Путину слава на многие лета! Счастья вам и вашим близким!



После сошествия губернатора с трибуны на площади Ленина-Соборной началась дискотека. Правда, танцевать на морозе остались человек сто - после ухода губернатора празднующих возвращение Крыма в родную гавань с площади как ветром сдуло.



