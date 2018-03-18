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После выборов на площади Ленина-Соборной начался митинг «Крым-наш»

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#Крым-наш #выборы
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После выборов на площади Ленина-Соборной начался митинг «Крым-наш»

Генерал Мороз спутал планы организаторов позднего мероприятия - Ассоциации студентов Липецкой области.

Необычно завершились в Липецке президентские выборы. Незадолго до того, как в 20.00 закрылись избирательные участки, на главную административную площадь города - Ленина-Соборную - стала подтягиваться молодежь.

Митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией здесь проводит Ассоциация студентов Липецкой области.

Накануне акции председатель правления этой общественной организации 38-летний Сергей Поздняков признался GOROD48, что Крымом он заболел в 2001 году, когда ездил в Алушту как студенческий активист в лагерь Московского энергетического института (к тому времени вот уже 10 лет как полуостров ушел вместе с Украиной в самостоятельное плавание). Потом Поздняков стал регулярно, с 2007 года, организовывать поездки в Крым студентов Липецкого политехнического института.

- Уже тогда многие крымчане мечтали о воссоединении с Россией. Поэтому когда это случилось в 2014 году, я очень обрадовался. Наша ассоциация захотела провести митинг с участием студентов, чтобы отметить очередную годовщину присоединения Крыма к России. Я хочу вдохнуть в студентов вирус Крым! И нам хотелось бы, чтобы эта акция не связывалась ни у кого с президентскими выборами, - сказал Сергей Поздняков.

Команда Сергея Позднякова отказалась от такого формата вечернего мероприятия как митинг. Мол, это скучно. Поэтому студенты решили сделать митинг-концерт. В нем будут участвовать как студенческая молодежь, так и коллективы из областного Центра культуры и народного творчества. 

На улице - минус 17. За полчаса до начала мероприятия на площади не было никого, кроме нескольких полицейских, казаков и сотрудников МЧС. Также несколько рабочих обносили площадь по периметру металлической оградой, хотя ещё в среду полиция не собиралась огораживать митинг.

К 20.30 на площади собрались не более тысячи человек. Среди них студентов - не больше половины. Остальные пришедшие были работниками бюджетных организаций (медики "скорой помощи" принесли с собой вывеску своей организации). Самой заметной парой также были немолодые люди. Муж и жена как спортивные болельщики нарисовали на щеках российские триколоры.

- В Крыму не были ни разу! Но теперь, когда построят мост, обязательно туда поедем всей семьёй! - говорит в телекамеру женщина, работающая в областной клинической инфекционной больнице.

- В 21.00 выступит губернатор, и будем закругляться. Мороз! Артисты по одному номеру покажут, и все, - сказала женщина у автомобиля с музыкальным оборудованием у сцены, возведенной у областного управления ПФР.

После того, как ведущие митинга-концерта сообщили присутствующим, что уже в этом году в Крым можно будет приехать по новому мосту на автомобилях и автобусах, на сцену бодро взбежал губернатор.

- Видит Бог, так хотел сплясать! - Олег Королёв, по его словам, был впечатлен выступлением народного ансамбля. - Но отчего? Сегодня очередная годовщина возвращения дорогого нам всем Крыма к себе на Родину!

По словам губернатора, президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, ведь еще в 90-у годы Липецкая область взяла на себя обеспечение деятельности некой дальней авиации в Крыму, а Москва - крейсера "Москва".

- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона.

Олег Королев поделился ещё одной радостью: явка избирателей на выборы президента по региону составила более 70%. При этом, по данным экзит-полов, Путин с огромным отрывом побеждает на выборах. И это не смотря на то, что "Запад бросил на Россию великую силищу":

- Ура! Президенту страны Путину слава на многие лета! Счастья вам и вашим близким!

После сошествия губернатора с трибуны на площади Ленина-Соборной началась дискотека. Правда, танцевать на морозе остались человек сто - после ухода губернатора празднующих возвращение Крыма в родную гавань с площади как ветром сдуло.

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#Крым-наш #выборы
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Комментарии (36)

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Тербунский лесничий

14 секунд назад
Слава Путину,Путину слава!!!!!
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Григорьев

8 минут назад
Слава Путину....урааааа.....А все кто против.....закройте вафлеприёмники свои или сосите друг у друга ,молча и чмокайте.
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USA

16 минут назад
"- Слава Путину! Крыму - вечная слава! - прокричал глава региона." Всё по Фрейду. Вечная слава, вечный покой! ))) Всех вас бл..дей скоро ждёт.
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Пенсионер

22 минуты назад
Мы с утра очередь занимаем на ул.Терешковой у жд.вокзала где магнит и пятёрочка,ждём когда на мусорку привезут с магазинов просрочку, хоть пару гнилых бананов урвать, пенсия 11 тыс. при трудовом стаже 35 лет,после пойдём голосовать за ВВП, лишь бы хуже не стало.
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1

24 минуты назад
Грига - да ты сам дед. Ты вспомни, или в зеркало на себя посмотри . Бомжара страшный
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по себе,не суди,

28 минут назад
!,
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скорее ,хитрый, очень хитрый,

29 минут назад
Елена, с такой властью,баблом,адм.ресурсом,не мудрено.лишь бы себя не перехитрил,а то всем будет плохо
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не пью,не курю,не наркоманию.

33 минуты назад
!, придерживаюсь ЗОЖ и детей привлекаю к спорту,к положительному в жизни.
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Крым

34 минуты назад
За Путина. Липецку привет
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Елена

36 минут назад
Сильный президент,
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