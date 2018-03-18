Происшествия

39 минут назад

Тройное столкновение в Липецке попало на видео

658
#авария #ДТП
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Тройное столкновение в Липецке попало на видео

«Неадекватную» езду зафиксировал регистратор

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Как сообщал GOROD48, вчера вечером в Липецке на проспекте Победы у остановки "Кольцевая" водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением и врезался в "Ссанг Йонг".

После этого водитель "Рено" решил покинуть место аварии, но на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова врезался в еще один "Рено", ударился в "ВАЗ-2112" и, наконец, остановился, столкнувшись со столбом.

В последнем столкновении пострадала пассажирка виновника всех ДТП. По словам очевидцев, и водитель первого "Рено" и его пассажирка выглядели пьяными.

Авария попала на регистратор другого авто. Автор выложил видео ДТП на видеохостинг Youtube, но редакции пришлось его отредактировать из-за ненормативной лексики.

658
#авария #ДТП
1

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