Бывшая сожительница военнослужащего отсудила деньги после его гибели

У женщины и мужчины — совместный ребёнок, в свидетельстве о рождении которого в графе «отец» стоит прочерк.

Елецкий районный суд рассмотрел гражданское дело о признании права на выплату доли страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащего.Ельчанка сожительствовала определенный период времени с мужчиной, родила от него ребёнка. Но официально их отношения зарегистрированы не были, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк. Более того, на момент призыва мужчина уже официально женился на другой женщине. А через несколько месяцев военной службы он погиб.Поскольку членам семьи погибшего военнослужащего полагаются компенсационные выплаты, бывшая сожительница обратилась в суд и попросила признать за ней право на получение доли страховой суммы, причитающейся их совместному ребенку.«Поскольку факт отцовства был установлен судом, а несовершеннолетние дети погибшего военнослужащего являются выгодоприобретателями, решением суда иск удовлетворен. Для установления факта нахождения в брачных отношениях на рассмотрении в Государственную Думу внесен законопроект, который предусматривает возможность признавать супругами людей, не состоявших в зарегистрированном браке, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в СВО, то есть признавать супругом после его смерти и «узаконить» сложившиеся брачные отношения. Оформление брачного отношения на прошлый период не возможно, а в случае гибели семья лишается «кормильца» и в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты таких членов семьи военнослужащего. Помимо детей, «фактическая» супруга имеет право быть наследником, права на социальные и иные льготы в соответствии с действующим законодательством», — сообщает Елецкий районный суд.