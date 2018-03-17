Происшествия
сегодня, 21:36
В Липецке неадекватный водитель повредил три автомобиля и врезался в столб
Пострадала пассажирка виновника аварий.
Сегодня вечером в Липецке на проспекте Победы у остановки "Кольцевая" водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением и врезался в "Ссанг Йонг".
После этого водитель "Рено" решил покинуть место аварии, но на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова врезался в еще один "Рено", ударился в "ВАЗ-2112" и, наконец, остановился, столкнувшись со столбом.
В последнем столкновении пострадала пассажирка виновника всех ДТП. По словам очевидцев, и водитель первого "Рено" и его пассажирка выглядели пьяными.
После этого водитель "Рено" решил покинуть место аварии, но на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова врезался в еще один "Рено", ударился в "ВАЗ-2112" и, наконец, остановился, столкнувшись со столбом.
В последнем столкновении пострадала пассажирка виновника всех ДТП. По словам очевидцев, и водитель первого "Рено" и его пассажирка выглядели пьяными.
Комментарии (6)
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Однако
Умный чукща
Вопросик
Алкан с пятнадцатого
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кокс