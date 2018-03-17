Происшествия

сегодня, 21:36

В Липецке неадекватный водитель повредил три автомобиля и врезался в столб

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#авария #ДТП
В Липецке неадекватный водитель повредил три автомобиля и врезался в столб

Пострадала пассажирка виновника аварий.

Сегодня вечером в Липецке на проспекте Победы у остановки "Кольцевая" водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением и врезался в "Ссанг Йонг".

После этого водитель "Рено" решил покинуть место аварии, но на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова врезался в еще один "Рено", ударился в "ВАЗ-2112" и, наконец, остановился, столкнувшись со столбом.

В последнем столкновении пострадала пассажирка виновника всех ДТП. По словам очевидцев, и водитель первого "Рено" и его пассажирка выглядели пьяными.
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Однако

12 минут назад
че бы не сразу в столб?
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Умный чукща

24 минуты назад
Что то у нас столбы начали бегать по дорогам , за этот месяц уже 3 столб
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Вопросик

28 минут назад
нам бы выходные , взять и отменить !
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Алкан с пятнадцатого

31 минуту назад
Он спешил на фильм "Крым", отпустите его на просмотр!
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Законченный алкаш

51 минуту назад
Ну почему у нас столбы такие пьяные???
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кокс

сегодня, 21:54
Северный проезд,муз училище кольцевая не очень подходит.
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