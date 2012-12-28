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Происшествия
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сегодня, 10:24
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На ельчанку напали на улице и отняли кошелёк с 5000 рублей
Грабитель ударил потерпевшую по лицу и схватил за шею.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года около дома №25 поселка Строитель города Ельца мужчина ударил женщину в лицо, cхватил её за шею и достал из висевшей не плече сумки кошелек с 5000 рублей, после чего скрылся с похищенным.
Подсудимому было отменено условное осуждение по предыдущему приговору. В результате по совокупности приговоров мужчина на 2 года 4 месяца отправился в колонию общего режима. В зале суда он был заключен под стражу.
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