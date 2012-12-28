Ельчанка отсудила у владельца аптечного пункта 150 000 рублей за падение на пороге

Сама пострадавшая женщина просила взыскать компенсацию морального вреда в 500 000 рублей, материальный ущерб в 194 570 рублей, штраф и компенсацию морального вреда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Елецкий городской суд рассмотрел иск женщины к администрации Ельца и аптечному пункту о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда за полученную травму: при выходе из аптеки женщина поскользнулась на пороге и упала. При этом порог не был надлежащим образом обработан песком или иным реагентом, обеспечивающим безопасное передвижение.В результате падения женщина получила тяжелый закрытый перелом правой ноги со смещением и была вынуждена проходить длительный период лечения и реабилитации.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина попросила взыскать компенсацию морального вреда в 500 000 рублей, материальный ущерб в 194 570 рублей (в том числе расходы на реабилитацию — 116 159 рублей, не получение дохода от предпринимательской деятельности в размере 78 411 рублей), штраф в размере 50% от сумм, присужденных судом в пользу потребителя и компенсацию морального вреда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.К участию в деле в качестве соответчика суд привлек ООО, которое является собственником и арендодателем нежилого помещения, на порогах которого упала ельчанка. В ходе рассмотрения дела было установлено, что именно на владельце аптечного пункта лежала обязанность по содержанию арендованного помещения и входной группы в надлежащем состоянии, и в зимнее время он был обязан очищать порог от наледи. В пользу травмированной женщины с ООО была взыскана компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.А вот в удовлетворении требований о возмещении материального ущерба в размере 281 549 рублей 27 копеек было отказано, поскольку ельчанкой и её представителем не были предоставлены доказательства, подтверждающие необходимость платного лечения и невозможность получения медицинских услуг бесплатно по полису ОМС. Суд пришёл к выводу, что покупка медицинских препаратов, спортивного инвентаря, прохождение платного приема, компьютерной томографии было личным желанием потерпевшей. Таких назначений в медицинских картах не нашли. А у женщины была возможность посещать лечебную физкультуру в условиях амбулаторного лечения.В удовлетворении остальных требований также было отказано.