Липецкие предприниматели с нарушениями маркировали меховую продукцию

Коммерсантов оштрафуют

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в ходе проведения административных расследований в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по торговле изделиями из натурального меха на территории Липецка, были установлены факты продажи изделий из натурального меха (КОД ТН ВЭД ТС 4303), промаркированных контрольными (идентификационными) знаками в нарушение установленного порядка, без полной и достоверной информации на маркировочных ярлыках о товаре и изготовителе, что является нарушением требований действующего законодательства, регулирующего оборот изделий из натурального меха.

Исходя из анализа сведений, предоставляемых индивидуальными предпринимателями в информационный ресурс маркировки, и проведения осмотра торговых мест установлено, что контрольные идентификационные знаки на изделия из натурального меха нанесены в нарушение установленного порядка со способом выпуска товара в оборот как «Производство на территории РФ» и способом ввода товара в обращение как «Товар, вводимый в оборот после 12 августа 2016 года», то есть, установлен факт осуществления недостоверной маркировки, так как данные предприниматели не являются производителями вышеуказанной продукции (нарушены требования п. 4 ст. 3 «Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» заключенного в г. Гродно 08.09.2015 г., п. 14 Постановления Правительства РФ от 11.08.2016 г. №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными «идентификационными» знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха»).

За допущенные нарушения индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ «продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта» в виде наложения административного штрафа с конфискацией предметов административных правонарушений на общую сумму свыше 571 тыс. руб., сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области.