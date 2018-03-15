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Липецкая вечЁрка: ДТП с красоткой, капризный март и региональный хештег
Активно читатели интересовались вопросом капризов природы. Спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области распространили экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в регионе.
Значительное число отзывов собрала новость про аварию на Октябрьском мосту. Водитель автомобиля «ВАЗ-2199» сбил столб контактной линии трамвайного движения.
Бурное обсуждение вызвала проблема состояния дорог. И главное - поиск ответственных за ямы. Как выяснилось, подрядчики не торопятся исправлять свои же ошибки.
Между тем, липчанам в среду оказалась не безразлична тема поиска лозунга для воспитателей патриотов. На лучший вариант объявили конкурс.
Мария Белова