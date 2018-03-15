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сегодня, 20:41

Липецкая вечЁрка: ДТП с красоткой, капризный март и региональный хештег

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#События #обзор #вечерка
Липецкая вечЁрка: ДТП с красоткой, капризный март и региональный хештег
Максимальное внимание липчане сегодня уделили липецкой модели Анастасии Борисовой. 10 марта в 19:30 в районе дома № 74 по пр. Победы г. Липецка произошло два ДТП, одной из участниц которых являлась водитель автомобиля "Мерседес" - звезда ТВ.

Активно читатели интересовались вопросом капризов природы. Спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области распространили экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в регионе. 

Значительное число отзывов собрала новость про аварию на Октябрьском мосту. Водитель автомобиля «ВАЗ-2199» сбил столб контактной линии трамвайного движения. 

Бурное обсуждение вызвала проблема состояния дорог. И главное - поиск ответственных за ямы. Как выяснилось, подрядчики не торопятся исправлять свои же ошибки.

Между тем, липчанам в среду оказалась не безразлична тема поиска лозунга для воспитателей патриотов. На лучший вариант объявили конкурс.



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#События #обзор #вечерка

Комментарии (1)

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Мария Белова

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