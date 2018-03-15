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Липецкие воспитатели патриотов ищут свой хештег

10 375
#Патриотизм #конкурс
Липецкие воспитатели патриотов ищут свой хештег

Учреждение переименовали.

С марта 2018 года Центр патриотического воспитания Липецкой области переименован в «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», сообщает учреждение.

В связи с этим воспитатели патриотов объявили конкурс на уникальный хештег для логотипа центра. Принять участие в конкурсе может любой желающий, достаточно иметь немного фантазии и смекалки.

Участникам нужно придумать хэштег, который будет связан с новым названием центра и написать его в комментариях. Количество вариантов от одного участника не ограничено.

Победители, предложившие самые интересные варианты, будут награждены памятными сувенирами.
10 375
#Патриотизм #конкурс

Комментарии (10)

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Толик

11 минут назад
один вовик под стать второму вовику-оба пронырливые ребята!
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Гидравлический Ампер

12 минут назад
как такой хэшатэга:, Ok Google! :))))
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14 минут назад
сечас в бар сбегаю . заодно и куплю за бокал пива интересные варианты --- заворачивай сувенир .
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Гидравлический Ампер

14 минут назад
Хочешь попасть в Америку- записывайся в РВСН! Ну так, как вариант :)
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Хэштег

14 минут назад
ихтамнеты,вывсеврети,тушенка отечественная-патриотическая.
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Мой друг- товарищь Лисин !

22 минуты назад
Основной налогоплатильщик -это НЛМК и без него нам было бы полный п*****! Рабочие не в обиде ,получают хорошую зарплату , а также реализуется с успехом программа по * и защита окружающей среды ! Так что мы не плохо живем -после смены тракторозаводской мост стоит в пробке из иномарок стоимостю от 500 тыщь и очереди в гипермаркетах ,с двуми пакетами с продуктами
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как такой хэшатэга:

31 минуту назад
Hello,Moto
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Зоофил-некропедиатр

35 минут назад
Девиз-также слово не отсюда!
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Гидравлический Ампер

47 минут назад
А что, слово ДЕВИЗ учителям патриотизма не пподходит?
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обьясните

53 минуты назад
что такое ХЕШТЕГ и может быть прпагандируя патриотизм обойтись без этого западного жаргонного словечка
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