Общество
сегодня, 11:26
Липецкие воспитатели патриотов ищут свой хештег
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Учреждение переименовали.
С марта 2018 года Центр патриотического воспитания Липецкой области переименован в «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», сообщает учреждение.
В связи с этим воспитатели патриотов объявили конкурс на уникальный хештег для логотипа центра. Принять участие в конкурсе может любой желающий, достаточно иметь немного фантазии и смекалки.
Участникам нужно придумать хэштег, который будет связан с новым названием центра и написать его в комментариях. Количество вариантов от одного участника не ограничено.
Победители, предложившие самые интересные варианты, будут награждены памятными сувенирами.
В связи с этим воспитатели патриотов объявили конкурс на уникальный хештег для логотипа центра. Принять участие в конкурсе может любой желающий, достаточно иметь немного фантазии и смекалки.
Участникам нужно придумать хэштег, который будет связан с новым названием центра и написать его в комментариях. Количество вариантов от одного участника не ограничено.
Победители, предложившие самые интересные варианты, будут награждены памятными сувенирами.
10 375
Толик
Гидравлический Ампер
№
Гидравлический Ампер
Хэштег
Мой друг- товарищь Лисин !
как такой хэшатэга:
Зоофил-некропедиатр
Гидравлический Ампер
обьясните