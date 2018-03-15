сегодня, 11:30
Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам
ООО "Премьера" должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО "СтройСоюз" - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.
Эту дорогу, на тот момент латаную-перелатаную, в 2013 году капитально ремонтировало ООО «Строй Союз». Из бюджета подрядчик получил 19 млн рублей. Однако уже в 2014-м новый асфальт пополз в разные стороны. Не смотря на гарантийные обязательства, фирма за свой счет не хотела починять дырки в дороге. Поэтому улицу Карда Маркса тогда отремонтировало МК «РСДП», а потраченные на это бюджетные средства мэрия решила взыскать с подрядчика.
- Мы подали еще в октябре 2016 года два иска к нашим подрядчикам - к ООО «Строй Союз», капитально ремонтировавшей улицу Карла Маркса, и к ООО «Премьера», которое делало участок дороги по улице Неделина (спуск и подъем от Центрального рынка до улицы Циолковского). Разбирательства в Арбитражном суде шли до начала марта этого года. В итоге мы выиграли оба процесса, и теперь подрядчик, укладывавший асфальт на улице Карла Маркса, должен по решению суда возместить муниципальному бюджету 6,5 миллионов рублей, а организация, ремонтировавшая улицу Неделина, - 4,8 миллиона, - прокомментировала ситуацию начальник юридического отдела УГС Липецка Марина Охапкина.
По мнению Марины Охапкиной, юристы подрядных организаций всячески затягивали процесс, не желая исполнять взятые на себя четырехлетние гарантийные обязательства по устранению выявленных в процессе эксплуатации дорог недостатков. В процессе они заявляли, что разрушение асфальта - не их вина, а вина муниципалитета, который несвоевременно очищал проезжую часть от снега. Но суд встал на сторону мэрии.
- Наша позиция жесткая, но справедливая: за качество дорожного ремонта подрядчик должен отвечать не только профессиональной совестью, но и рублем, - заявил глава Липецка Сергей Иванов, комментируя состоявшиеся судебные решения.
Кстати, улица Неделина в этом году попала в план капремонта городских дорог, на которые выделен миллиард рублей.
Раиса
Го
Го
ЗлойБот
ЗлойБот
Гость
007
ЗлойБот
007
всем неравнодушным