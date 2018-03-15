Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам

ООО "Премьера" должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО "СтройСоюз" - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.

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