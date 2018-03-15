Общество

сегодня, 11:30

Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам

18 1077
#дороги
Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам

ООО "Премьера" должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО "СтройСоюз" - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.

Загрузка плеера
Год назад, 3 марта, руководители департамента дорог и благоустройства администрации Липецка осмотрели вместе с журналистами самую убитую в то время автомагистраль города - улицу Карла Маркса. Она представляла убогое зрелище - яма на яме. Даже вице-мэр Андрей Шорстов (сейчас работающий начальником областного управления строительства и архитектуры) согласился с критикой корреспондента GOROD48, заметившего, что впечатление такое, будто снег съел весь асфальт. Отвечая на вторую часть вопроса GOROD48 - о причинах такого количества ям на дорогах в начале весны - Андрей Шорстов сказал, что главных причин образования дефектов асфальта две: изношенность дорожного полотна и погода. О вине чиновников за принятие в эксплуатацию отремонтированных явно с нарушениями технологий дорог вице-мэр предпочел не распространятся. А вот на подрядчика, ремонтировавшего в 2013 году улицу Карла Маркса, спустил всех собак.

Эту дорогу, на тот момент латаную-перелатаную, в 2013 году капитально ремонтировало ООО «Строй Союз». Из бюджета подрядчик получил 19 млн рублей. Однако уже в 2014-м новый асфальт пополз в разные стороны. Не смотря на гарантийные обязательства, фирма за свой счет не хотела починять дырки в дороге. Поэтому улицу Карда Маркса тогда отремонтировало МК «РСДП», а потраченные на это бюджетные средства мэрия решила взыскать с подрядчика. 

- Мы подали еще в октябре 2016 года два иска к нашим подрядчикам - к ООО «Строй Союз», капитально ремонтировавшей улицу Карла Маркса, и к ООО «Премьера», которое делало участок дороги по улице Неделина (спуск и подъем от Центрального рынка до улицы Циолковского). Разбирательства в Арбитражном суде шли до начала марта этого года. В итоге мы выиграли оба процесса, и теперь подрядчик, укладывавший асфальт на улице Карла Маркса, должен по решению суда возместить муниципальному бюджету 6,5 миллионов рублей, а организация, ремонтировавшая улицу Неделина, - 4,8 миллиона, - прокомментировала ситуацию начальник юридического отдела УГС Липецка Марина Охапкина. 

По мнению Марины Охапкиной, юристы подрядных организаций всячески затягивали процесс, не желая исполнять взятые на себя четырехлетние гарантийные обязательства по устранению выявленных в процессе эксплуатации дорог недостатков. В процессе они заявляли, что разрушение асфальта - не их вина, а вина муниципалитета, который несвоевременно очищал проезжую часть от снега. Но суд встал на сторону мэрии. 

- Наша позиция жесткая, но справедливая: за качество дорожного ремонта подрядчик должен отвечать не только профессиональной совестью, но и рублем, - заявил глава Липецка Сергей Иванов, комментируя состоявшиеся судебные решения.

Кстати, улица Неделина в этом году попала в план капремонта городских дорог, на которые выделен миллиард рублей.
На видео: ситуация на улице Карла Маркса в марте 2017 года.

18 1077
#дороги

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Раиса

8 минут назад
У меня вопрос: почему исковые были поданы только в 2016 году? И почему не взыскивались проценты за пользование чужими денежными средствами????
ответить

Го

9 минут назад
Основной налогоплатильщик -это НЛМК и без него нам было бы полный п*****! Рабочие не в обиде ,получают хорошую зарплату , а также реализуется с успехом программа по * и защита окружающей среды ! Так что мы не плохо живем -после смены тракторозаводской мост стоит в пробке из иномарок стоимостю от 500 тыщь и очереди в гипермаркетах ,с двуми пакетами с продуктами
ответить

Го

10 минут назад
Гость,
ответить

ЗлойБот

17 минут назад
Гость, повторяешься бот, подачку запада отрабатываешь, родину продаешь, тварь.
ответить

ЗлойБот

18 минут назад
Как коммунальщики могут очистить от снега двор многоэтажки, если все дворы постоянно заняты припаркованными автомобилями. Вы же сами своими автопомойками превращаете город в непроходимую помойку. Каждый выйдете во двор своего дома и посмотрите. ДОЛОЙ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ИЗ ГОРОДА!
ответить

Гость

19 минут назад
можно на заднем плане увидеть проезжающий троллейбус ! Мне показалось или и вправду это троллейбус -призрак ?! Дайте разьяснение по этом поводу , ведь их уже давно пора порезать на вторчермет !!! Я 18 МАРТА пойду голосовать за Путина ! Я поддерживаю Лисина -он молодец ,хорошую зарплату платит начальникам НЛМК и рабочих не в обиде ! За счет налогов от НЛМК город живет ! Мы -победим!
ответить

007

19 минут назад
дорога в р-не торговая площадь 4 вся в ямах ее ведь делали новую год назад, зато чм 2018 принимаем стадион металлург реконструируем рядом с площадью ...иванов ау.....нах
ответить

ЗлойБот

21 минуту назад
Есть гаражные кооперативы, парковки по всему городу, но липецкому быдлу нужно автомобиль непременно у подъезда поставить. ДОЛОЙ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ИЗ ГОРОДА!
ответить

007

22 минуты назад
а петровский спуск кто будет переделывать?центр города вашу мать..позор
ответить

всем неравнодушным

22 минуты назад
Дед, голосуй за понтонный мост narodportal. ru/idea/view/idomkmu.html пробел перед ru убрать
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
#снегопад
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

сегодня, 12:01

Общество
Жителей отдаленных районов города на выборы доставят дополнительные маршруты автобусов
#выборы #транспорт
3
Жителей отдаленных районов города на выборы доставят дополнительные маршруты автобусов

сегодня, 11:40

Общество
Липецкие воспитатели патриотов ищут свой хештег
#Патриотизм #конкурс
10
Липецкие воспитатели патриотов ищут свой хештег

сегодня, 11:26

Общество
Липецкое управление Роспотребнадзора добилось закрытия 12 сайтов, через которые продавали алкоголь
#Роспотребнадзор #Интернет-торговля #запрещенные сайты
1
Липецкое управление Роспотребнадзора добилось закрытия 12 сайтов, через которые продавали алкоголь

сегодня, 11:08

Общество
В Воловском районе готовятся к паводку
#паводок
В Воловском районе готовятся к паводку

сегодня, 11:04

Общество
В липецкой колонии побывал региональный уполномоченный по правам человека
В липецкой колонии побывал региональный уполномоченный по правам человека

сегодня, 11:00

Общество