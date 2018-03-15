Общество

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ДТП с липецкой моделью действительно было «пьяным»

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#дтп
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ДТП с липецкой моделью действительно было «пьяным»

В УМВД России по Липецкой области сообщили подробности происшествия

"14 марта на сайте Gorod48 размещена информация под названием «Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке», в которой указывается что известная модель, участница проекта "Экс на пляже" и победительница проекта "Супермамочки" Анастасия Рубленко-Борисова попала в ДТП в Липецке.

10 марта в 19:30 в районе дома № 74 по пр. Победы г. Липецка произошло два ДТП, одной из участниц которых являлась водитель автомобиля "Мерседес" Анастасия Борисова.

В первом ДТП водитель автомобиля "Опель-Астра" допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", после чего допустил столкновение с автомобилями "Шкода-Фабия" и "Дэу-Матиз".

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Шкода-Фабия" получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту получения в ДТП телесных повреждений назначено и проводится административное расследование.

У водителя автомобиля "Опель-Астра" имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), который направлен для принятия решения в суд.

Водитель автомобиля "Мерседес" привлечена к административной ответственности за управление автомобилем без путевого листа, так как автомобиль принадлежит юридическому лицу, и наличие путевого листа является обязательным.

Во втором ДТП водитель автомобиля «Чери» допустил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес». В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

У водителя автомобиля «Чери» также имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), который также направлен для принятия решения в суд", говорится в сообщении УМВД России по Липецкой области.


Фото www.instagram.com/p/BfbNlHvndEF/?taken-by=krolik_rodzher

6 1571
#дтп
1

Комментарии (6)

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Коля

50 секунд назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Фара в масле

1 минуту назад
Да уж, ты морда рябая с прости уток тут не вступай, каким чепухой надо быть что-бы писать "беЗпредел" ...клоун
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Хряк

4 минуты назад
Понаедут из столицы всякие оральщицы, что и пьяным уже проехать нельзя стало
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да уж

16 минут назад
Фартук в масле , иронизировать можно до момента, пока сам или твои близкие не окажутся жертвами "пьяной" аварии... И да, что ж вам всем чёрная зависть душу изъела? В ваш карман Анастасия не залезла! Я её лично не знаю, но хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она настояла на применении ЗАКОНА. Безпредел какой-то, пьяные водители рассекают по улицам без зазрения совести! Если, конечно, осталась она у них - совесть...
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^_^

38 минут назад
это ж как повезло. Было в России 2 пьяных водителя и те, в Липецке нашли себе экс на пляже)))
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Фартук в масле

58 минут назад
Так они же судьи скорее всего, им же можно ездить пьяными. Вообще кто в липецке трезвым ездит? Приехала тут звезда "секс на пляже" шоу для дегенератов понимаешь ли...что теперь не бухать?
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