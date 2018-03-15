ДТП с липецкой моделью действительно было «пьяным»

В УМВД России по Липецкой области сообщили подробности происшествия

"14 марта на сайте Gorod48 размещена информация под названием «Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке» , в которой указывается что известная модель, участница проекта "Экс на пляже" и победительница проекта "Супермамочки" Анастасия Рубленко-Борисова попала в ДТП в Липецке.

10 марта в 19:30 в районе дома № 74 по пр. Победы г. Липецка произошло два ДТП, одной из участниц которых являлась водитель автомобиля "Мерседес" Анастасия Борисова.

В первом ДТП водитель автомобиля "Опель-Астра" допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", после чего допустил столкновение с автомобилями "Шкода-Фабия" и "Дэу-Матиз".

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Шкода-Фабия" получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту получения в ДТП телесных повреждений назначено и проводится административное расследование.

У водителя автомобиля "Опель-Астра" имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), который направлен для принятия решения в суд.

Водитель автомобиля "Мерседес" привлечена к административной ответственности за управление автомобилем без путевого листа, так как автомобиль принадлежит юридическому лицу, и наличие путевого листа является обязательным.

Во втором ДТП водитель автомобиля «Чери» допустил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес». В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

У водителя автомобиля «Чери» также имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), который также направлен для принятия решения в суд", говорится в сообщении УМВД России по Липецкой области.