Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

Сильный снег прогнозируется днем и ночью

Спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области распространили экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в регионе.Днем 17 марта и ночью 18-го ожидается сильный снег с видимостью 500-100 метров, метель, на дорогах снежные заносы, порывы северо-восточного ветра до 16 метров в секунду.Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности

при сильном снеге:

При сильном снеге возникают такие факторы опасности как снижение видимости, ухудшение состояния дорожного покрытия, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения и состояние дорожного покрытия.

Сильный снег представляет опасность для всех участников дорожного движения.

- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

при метели:

При выходе из зданий сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Выходить в одиночку запрещается.

В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле (при этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом). При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно, используя имеющийся инструмент и подручные средства. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь сообщить о ситуации по телефонам экстренных служб. Включите радиоприемник (телевизор), следите за информационными сообщениями. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.