сегодня, 12:01
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
Сильный снег прогнозируется днем и ночью
Днем 17 марта и ночью 18-го ожидается сильный снег с видимостью 500-100 метров, метель, на дорогах снежные заносы, порывы северо-восточного ветра до 16 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности
при сильном снеге:
При сильном снеге возникают такие факторы опасности как снижение видимости, ухудшение состояния дорожного покрытия, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения и состояние дорожного покрытия.
Сильный снег представляет опасность для всех участников дорожного движения.
- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.
- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
при метели:
При выходе из зданий сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Выходить в одиночку запрещается.
В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле (при этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом). При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно, используя имеющийся инструмент и подручные средства. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь сообщить о ситуации по телефонам экстренных служб. Включите радиоприемник (телевизор), следите за информационными сообщениями. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.
при усилении ветра:
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам
В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.