Происшествия
сегодня, 20:01
Москвич у липчанки украл автомобиль
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Доверчивая липчанка поручила знакомому продать ее машину
Жительница Липецка обратилась в полицию Москвы с заявлением на действия своего знакомого, который вызвался ей помочь продать автомобиль. Мужчина взял у нее ключи от авто и исчез, перестав выходить на связь.
Оперативники ОМВД Очаково-Матвеевское задержали 26-летнего москвича.
СО ОМВД России по району Очаково-Матвеевское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативники ОМВД Очаково-Матвеевское задержали 26-летнего москвича.
СО ОМВД России по району Очаково-Матвеевское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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