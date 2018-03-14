Происшествия

сегодня, 20:01

Москвич у липчанки украл автомобиль

747
#мошенничество #кража
Москвич у липчанки украл автомобиль

Доверчивая липчанка поручила знакомому продать ее машину

Жительница Липецка обратилась в полицию Москвы с заявлением на действия своего знакомого, который вызвался ей помочь продать автомобиль. Мужчина взял у нее ключи от авто и исчез, перестав выходить на связь. 
 
Оперативники ОМВД Очаково-Матвеевское задержали 26-летнего москвича. 

СО ОМВД России по району Очаково-Матвеевское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ  «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

747
#мошенничество #кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке
#ДТП
54
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке

сегодня, 17:15

Происшествия
В Липецке автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах
#пешеходы
7
В Липецке автоинспекторы будут выявлять нарушителей на пешеходных переходах

сегодня, 16:46

Происшествия
В Липецке вынесен приговор по делу украинских наркоторговцев
#наркотики
5
В Липецке вынесен приговор по делу украинских наркоторговцев

сегодня, 16:46

Происшествия
Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера
#падение с высоты
6
Полицейские и спасатели вызволили из заточения глухонемого пенсионера

сегодня, 15:25

Происшествия
Карманника выманили звонком на украденный телефон
#карманная кража
13
Карманника выманили звонком на украденный телефон

сегодня, 14:49

Происшествия
Полицейские ждут обращений липчан, потерявших деньги в финансовой пирамиде
#мошенничество
9
Полицейские ждут обращений липчан, потерявших деньги в финансовой пирамиде

сегодня, 12:18

Происшествия