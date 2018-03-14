Москвич у липчанки украл автомобиль

Доверчивая липчанка поручила знакомому продать ее машину

Жительница Липецка обратилась в полицию Москвы с заявлением на действия своего знакомого, который вызвался ей помочь продать автомобиль. Мужчина взял у нее ключи от авто и исчез, перестав выходить на связь.



Оперативники ОМВД Очаково-Матвеевское задержали 26-летнего москвича.



СО ОМВД России по району Очаково-Матвеевское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



