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Происшествия
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22 минуты назад
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Дело 34-летнего ревнивца направлено в суд
Мужчина выследил свою сожительницу и напал на 21-летнего парня.
Следствие установило, что 8 декабря 2023 года липчанин выследил свою сожительницу, которая находилась в компании своих сестер и 21-летнего парня, и напал на него в подъезде дома по Лебедянскому шоссе.
«В ходе конфликта обвиняемый нанес 21-летнему мужчине удары кулаком по голове и два удара ножом в грудную клетку и шею, после чего покинул место происшествия.
Довести умысел на убийство фигуранту не удалось по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь и угроза его жизни миновала», — рассказали в областном управлении следственного комитета.
34-летнего липчанина задержали, он заявил, что причиной нападения стала ревность.
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