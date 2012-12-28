Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Происшествия
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Общество
В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Происшествия
Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»
Общество
Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Общество
В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»
Происшествия
Дан отбой желтому уровню опасности
Происшествия
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
В Лебедяни разлившийся Дон затопил недавно благоустроенный Турецкий спуск
Общество
В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова
Общество
Читать все
Евгения Уваркина велела убрать Липецк после зимы к 1 мая
Общество
В Липецкой области объявлена «воздушная опасность»
Происшествия
Дан отбой желтому уровню опасности
Происшествия
Температура в Липецке побила рекорд 73-летней давности
Общество
Сегодня в Липецке: концерт виртуозов, земляки ищут интима в Сети и кровопийцы проснулись
Общество
В аварии под Краснодаром погиб липецкий тренер Максим Раилко
Происшествия
На Московской сбили 11-летнего мальчика
Происшествия
Дело 34-летнего ревнивца направлено в суд
Происшествия
Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Происшествия
В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова
Общество
Читать все
Происшествия
158
22 минуты назад
1

Дело 34-летнего ревнивца направлено в суд

Мужчина выследил свою сожительницу и напал на 21-летнего парня.

Завершено следствие по делу 34-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушении на убийство. Прошлой зимой он из ревности напал на 21-летнего парня.

Следствие установило, что 8 декабря 2023 года липчанин выследил свою сожительницу, которая находилась в компании своих сестер и 21-летнего парня, и напал на него в подъезде дома по Лебедянскому шоссе. 

«В ходе конфликта обвиняемый нанес 21-летнему мужчине удары кулаком по голове и два удара ножом в грудную клетку и шею, после чего покинул место происшествия. 

Довести умысел на убийство фигуранту не удалось по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь и угроза его жизни миновала», — рассказали в областном управлении следственного комитета. 

34-летнего липчанина задержали, он заявил, что причиной нападения стала ревность. 
покушение на убийство
0
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Человек
1 минуту назад
Вот что любовь делает
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru