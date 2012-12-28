Ельчанин отправился почти на два года в колонию за предложение взятки в 15 000 рублей

Деньги мужчина предложил за содействие оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району.

Елецкий районный суд приговорил ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчину к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия.Ранее судимый мужчина был вызван для проведения профилактической беседы в полицию — были основания для установления административного надзора. После беседы ельчанин предложил оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району 15 000 рублей за содействие в не направлении в суд документов для установления в отношении него административного надзора.Но оперуполномоченный от взятки отказался, а несостоявшийся взяткодатель отправился в колонию.