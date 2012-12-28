Похоронившая мать ельчанка судилась с больницей, а её сожитель разбил монтировкой машины у дома врача
Происшествия
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13 минут назад
Ельчанин отправился почти на два года в колонию за предложение взятки в 15 000 рублей
Деньги мужчина предложил за содействие оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району.
Ранее судимый мужчина был вызван для проведения профилактической беседы в полицию — были основания для установления административного надзора. После беседы ельчанин предложил оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району 15 000 рублей за содействие в не направлении в суд документов для установления в отношении него административного надзора.
Но оперуполномоченный от взятки отказался, а несостоявшийся взяткодатель отправился в колонию.
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