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11 минут назад

Конец света в садовом домике

75-летний пенсионер оббивал кучу инстанций в поисках правды, но оказалось, что он просто не заплатил за электричество.

Почти два года 75-летний ветеран труда с 50-летним стажем Юрий Хрипунков добивается, чтобы его садовый домик в СНТ «Цементник» подключили к электросети. В саду он живет с ранней весны до поздней осени. Вот-вот сезон, а электричества нет.

Началось все с того, что у Юрия Хрипункова вышел из строя электросчетчик. По словам ветерана, пять лет он безрезультатно обращался к энергетикам для замены или ремонта прибора.

29 июня 2022 года в домике пенсионера неожиданно отключили свет. Из-за долгов, как считал Юрий Хрипунков, это случиться не могло — он всегда вносил денег больше, чем требовалось.

— Когда отключили свет, мне сказали, что меня известили о долге, направив уведомление на адрес садоводства, а я этого не увидел, — говорит Хрипунков.

Несмотря на долг, 15 августа 2022 года пенсионеру вдруг установили счетчик. Установили, но не подключили, сказали, другие подключат, но никто к нему больше так и не приехал.

Пенсионер завалил жалобами все возможные инстанции. Но желаемого результата не добился.

Последний раз он внес платеж за электроэнергию в размере 1 000 рублей в ноябре 2021 года. И был уверен, что находится в плюсе. Зимой ведь он в саду не живет, электроэнергией не пользуется.

Однако энергетики посчитали иначе. Так как Юрий Хрипунков с декабря 2021 года по июнь 2022 года не передавал показания прибора учета, ему начисляли платежи по среднему потреблению.

«Отключение электроэнергии при наличии задолженности предусмотрено законодательством. По состоянию на 30 июня 2022 года долг Хрипункова Ю.Д. перед гарантирующим поставщиком составил 4847 рубля 64 копейки.

ООО «Новитэн» надлежащим образом уведомил собственника о предстоящем отключении электроэнергии в случае неоплаты в очередной квитанции на оплату электроэнергии. Однако оплата от гражданина так и не поступила. Поэтому 30 июня 2022 года в соответствии с п. п. 117-118 правил № 354 подача электроэнергии была ограничена. Возобновление поставки электроэнергии в соответствии с законодательством будет произведено после оплаты задолженности и работ по приостановлению/возобновлению режима поставки ресурса», — сообщили в энергокомпании.

К долгу прибавились пеня и плата за ограничение электроэнергии. В результате накапало 10 345 рублей.

В «Новитен» добавили, что сотрудники компании встретятся с пенсионером и урегулируют проблему индивидуальном порядке.

Счетчик же пенсионеру, скорее всего, устанавливали по программе плановой замены приборов на современные.
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