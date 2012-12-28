Липецкое УФАС на 7,6 миллиона рублей оштрафовало участника картеля

Речь идёт об электронных аукционах на обустройство общественной территории в городе Лебедянь и капитальный ремонт здания школы села Становое Липецкой области.

Липецкое УФАС России установило факт заключения двумя компаниями антиконкурентного соглашения. По данным пресс-службы антимонопольного органа, ООО «Космос» и ООО «Проект № 1» заключили антиконкурентное соглашение, намеренно поддерживали высокую начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы в пользу одной из организаций.Речь идёт об электронных аукционах на обустройство общественной территории в городе Лебедянь и капитальный ремонт здания школы села Становое Липецкой области.«Комиссия УФАС установила регулярное взаимодействие организаций между собой и их совместное участие в торгах. Компании намеренно минимально снижали начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы, заранее определяя, кому из них достанется контракт», — отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России.Липецкое УФАС России уже признало ООО «Космос» виновным в нарушении антимонопольного законодательства и назначило компании оборотный штраф в размере 7,6 млн рублей. Производство в отношении второго участника сговора продолжается.Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».