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Липецкое УФАС на 7,6 миллиона рублей оштрафовало участника картеля
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141
40 минут назад

Липецкое УФАС на 7,6 миллиона рублей оштрафовало участника картеля

Речь идёт об электронных аукционах на обустройство общественной территории в городе Лебедянь и капитальный ремонт здания школы села Становое Липецкой области.

Липецкое УФАС России установило факт заключения двумя компаниями антиконкурентного соглашения. По данным пресс-службы антимонопольного органа, ООО «Космос» и ООО «Проект № 1» заключили антиконкурентное соглашение, намеренно поддерживали высокую начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы в пользу одной из организаций.

Речь идёт об электронных аукционах на обустройство общественной территории в городе Лебедянь и капитальный ремонт здания школы села Становое Липецкой области.

«Комиссия УФАС установила регулярное взаимодействие организаций между собой и их совместное участие в торгах. Компании намеренно минимально снижали начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы, заранее определяя, кому из них достанется контракт», — отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России.

Липецкое УФАС России уже признало ООО «Космос» виновным в нарушении антимонопольного законодательства и назначило компании оборотный штраф в размере 7,6 млн рублей. Производство в отношении второго участника сговора продолжается.

Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».
УФАС
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