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639
57 минут назад
8

Липецкие полицейские проводили на пенсию служебную собаку

Трогательную биографию пса по кличке Магнат рассказали полицейские.

В ОМВД России по Липецкому району кинологи проводили на пенсию служебную собаку — немецкую овчарку по кличке Магнат. Оказывается, cрок службы собаки в полиции составляет восемь лет. Но если здоровье собаки и ее служебные качества не ухудшились, то его могут продлить на полгода или год. Потом питомца провожают на пенсию.

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Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перед началом службы в полиции Липецкого района Магнат прошёл обучение в школе служебно-розыскного собаководства МВД России в Егорьевске. Пёс специализировался на розыске преступников по запаху.

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Всех уходящих на пенсию собак кинологи забирают себе. Магнат будет жить в частном доме родителей инспектора-кинолога Александра Золотухина , где для него уже обустроен просторный вольер и созданы необходимые условия.
собаки
животные
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Солдат
17 минут назад
До слез...сам обучал собак в армии ,был инструктором службы собак, как давно это было,но по сей день помню, как звали каждого друга, их привычки, их характер, что каждая иногда вытворяли.
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Гость
29 минут назад
Спасибо Вам, Александр Золотухин. А у Магната какие умные глазки
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Гость
30 минут назад
Спасибо Вам, Александр Золотухин. А у Магната какие умные глазки
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ГОСТЬ53
30 минут назад
Кинологи-хозяева своих другей не бросают! Пес- красавчик! Здоровья и домашнего сытого проживания
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Гость
34 минуты назад
Спасибо Вам, Александр Золотухин.
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скоро
47 минут назад
и собакам пенсионный возраст увеличат
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гостья
27 минут назад
)))))))
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!
48 минут назад
Почему ничего не пишете про аварию. которая была на Краснозаводской, у "Викингов"?
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