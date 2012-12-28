Липецкие полицейские проводили на пенсию служебную собаку

Трогательную биографию пса по кличке Магнат рассказали полицейские.

В ОМВД России по Липецкому району кинологи проводили на пенсию служебную собаку — немецкую овчарку по кличке Магнат. Оказывается, cрок службы собаки в полиции составляет восемь лет. Но если здоровье собаки и ее служебные качества не ухудшились, то его могут продлить на полгода или год. Потом питомца провожают на пенсию.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перед началом службы в полиции Липецкого района Магнат прошёл обучение в школе служебно-розыскного собаководства МВД России в Егорьевске. Пёс специализировался на розыске преступников по запаху.Всех уходящих на пенсию собак кинологи забирают себе. Магнат будет жить в частном доме родителей инспектора-кинолога Александра Золотухина , где для него уже обустроен просторный вольер и созданы необходимые условия.