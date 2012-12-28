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Происшествия
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57 минут назад
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Липецкие полицейские проводили на пенсию служебную собаку
Трогательную биографию пса по кличке Магнат рассказали полицейские.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, перед началом службы в полиции Липецкого района Магнат прошёл обучение в школе служебно-розыскного собаководства МВД России в Егорьевске. Пёс специализировался на розыске преступников по запаху.
Всех уходящих на пенсию собак кинологи забирают себе. Магнат будет жить в частном доме родителей инспектора-кинолога Александра Золотухина , где для него уже обустроен просторный вольер и созданы необходимые условия.
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