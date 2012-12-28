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24 минуты назад
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Похоронившая мать ельчанка судилась с больницей, а её сожитель разбил монтировкой машины у дома врача

Нешуточные страсти разыгрались в Ельце.

Елецкий районный суд удовлетворил иск потерявшей мать женщины к Елецкой районной больнице о взыскании компенсации морального вреда в 50 000 рублей. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне прошлого года мать женщины на машине скорой помощи была доставлена в Елецкую райбольницу с сильными болями в ноге. В приемном покое ее осмотрел травматолог, который поставил диагноз и рекомендовал консультацию терапевта, ЭКГ, анализ крови и мочи. После этого женщина была госпитализирована в хирургическое отделение больницы. Но уже на следующий день её состояние резко ухудшилось, она была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, и, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, скончалась.

«Судебно-медицинская экспертиза каких-либо недостатков оказания медицинской помощи, содержащих в себе признаки ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, причинно-связанных с летальным исходом женщины не установлено. Вместе с тем суд пришел к выводу о допущенных нарушениях диагностический тактики, создавших риск прогрессирования имеющегося у пациентки заболевания: не было назначено дообследование для уточнения диагноза, не проведена консультация сосудистого хирурга с использованием телемедицинских технологий, несвоевременно осуществлен перевод в реанимацию, несвоевременно началась антикоагулянтная терапия»,— сообщили в суде.

Всё это позволило суду сделать вывод, что даже в отсутствии прямой причинно-следственной связи между действиями райбольницы и наступлением смерти ельчанки, райбольница всё равно обязана компенсировать моральный вред, причиненный дочери умершей.

Но конфликт потерявшей мать женщины и больницы не был исчерпан судебными разбирательствами о компенсации морального вреда. Видя, как женщина переживает, её сожитель решил «разобраться» с врачом: пришел к его дому и начал без разбора наносить удары монтировкой по припаркованным у дома автомобилям. Хозяин одного из автомобилей пытался утихомирить мужчину, но тот замахнулся на него монтировкой со словами «Убью!».

В результате уже сожитель женщины приговором мирового судьи был признан виновным части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) и статье 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Мужчина получил условный срок.

Поврежденные автомобили были застрахованы по КАСКО. Владельцу одной из машин – страховая компания выплатила деньги, а теперь уже она обратилась в суд с иском к разгневанному сожителю потерявшей мать женщины о взыскании 828 796 рублей.
медицина
угроза убийством
конфликт
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Комментарии (1)

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Викторм
17 минут назад
Пилюльки это мститель забыл выпить?
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